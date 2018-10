Plastica | dal Parlamento Ue ok a relazione sui prodotti “usa e getta” | stop a posate

Dal 2021 stop alla Plastica usa e getta : Guerra agli oggetti in plastica usa e getta, i più dannosi per l’ambiente. Per il Parlamento Europeo, che ha votato a larghissima maggioranza nella plenaria a Strasburgo la propria posizione in vista del negoziato con il Consiglio Ue, nell’Unione Europea a partire dal 2021 dovrà essere vietata la vendita degli articoli in plastica monouso, come posate, bastoncini cotonati per pulirsi le orecchie, piatti, cannucce, miscelatori per ...

Plastica - Parlamento Ue verso lo stop ai prodotti usa e getta. M5s a favore - Lega chiede deroghe per scuole e ospedali : Sono i principali responsabili della Plastica nei mari, ma oggetti e contenitori monouso potrebbero uscire non del tutto sconfitti dai tentativi europei e nazionali di metterli al bando. La battaglia contro l’usa e getta, infatti, porta con sé grossi interessi economici dei produttori, che non tutte le parti politiche sono disposte a sacrificare. Allo stesso tempo, se anche posate, piatti e cannucce di Plastica verranno alla fine banditi o ...

Sale da cucina contaminato dalla microPlastica. Rilevate tracce in oltre il 90% dei campioni : Ben 36 dei 39 campioni di Sale da cucina analizzati, provenienti da diverse nazioni inclusa l'Italia, contenevano frammenti di plastica inferiori ai 5 millimetri, meglio noti come microplastiche. Lo ...

Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 21mila sacchetti di Plastica non conformi : Nei giorni scorsi i militari del Gruppo di Cagliari hanno concluso le indagini in materia di sicurezza sui prodotti, finalizzate a riscontrare il corretto adempimento, nel territorio isolano, della ...

Bibite in Plastica - Codacons : allarme tossicità - drink contaminati dalle microplastiche : “Esaminate 18 bottiglie tra cola, tè, gassosa, aranciata, acqua tonica, pescando da varie marche (Seven Up, Pepsi, San Benedetto, Schweppes, Beltè, Coca-Cola, Fanta, Sprite) e tutte sono risultate contaminate da microplastiche con valori che vanno da un minimo di 0,89 mpp/l (microparticelle per litro) ad un massimo di 18,89 mpp/l“: lo spiega in una nota il Codacons. “E’ ormai accertato che le microplastiche sono dei ...

Dal parlamento Uk stop alla Plastica monouso : Continua la guerra del Regno Unito alla plastica usa e getta. Il parlamento britannico ha infatti annunciato che in tutti i suoi uffici verrà introdotta una nuova gamma di prodotti compostabili destinata a sostituire quelli in plastica attualmente in uso. Camera dei Comuni e Camera dei Lord disporranno di stoviglie, tazze e coperchi per il caffè, contenitori per zuppe e alimenti da asporto, scatole per insalate e cannucce realizzati con ...

Un mare di Plastica - dalle isole di rifiuti alla minaccia invisibile delle microplastiche : A Terra Madre Salone del Gusto, nell’area #foodforchange dedicata a Slow Fish, si è parlato di mari e di plastiche con il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, la direttrice della Sezione di Ricerca Oceanografica dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, Paola Del Negro, e Silvio Greco, presidente del comitato scientifico di Slow Fish e autore insieme a Raffaella Bullo di Un’onda di ...

Boom di Plastica nei fondali del Mediterraneo : Plastiche e microplastiche sempre più all’attacco del Mediterraneo. Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, nei suoi fondali si troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le microplastiche. I dati sono stati ...

Dalla Plastica riciclata le tubazioni per i servizi a rete del futuro : L’economia circolare scende sottoterra grazie a Hera che, per la prima volta in Italia, sperimenterà tubazioni realizzate in plastica riciclata e di provenienza tracciata. Il Gruppo Hera, grazie anche alle competenze di Aliplast – società del Gruppo Herambiente attiva nel trattamento e riciclo della plastica, ha infatti identificato alcuni primi utilizzi e le caratteristiche tecniche/meccaniche che i tubi devono possedere per tali ...

