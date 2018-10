Più assunzioni nella pubblica amministrazione | ecco come Stanziati circa 8 mln di euro

Scuola - Bussetti chiede 20mila assunzioni in Più : priorità infanzia - primaria e il Sud - tutte le novità del Def : Ventimila assunzioni in più rispetto al turnover, con priorità per la Scuola dell’infanzia e primaria. E’ una delle richieste formulate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al Mef, per un inserimento della misura nella prossima Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano ‘Italia oggi‘ (numero di martedì 9 ottobre), l’obiettivo sarebbe quello di aumentare la qualità del servizio e il tempo ...

FERROVIE DELLO STATO/ Più di 1.000 posti di lavoro in Rfi. Assunzioni aumentate grazie ai sindacati : FERROVIE DELLO STATO, più di 1000 Assunzioni previste in Rfi. Più della metà dei posti di lavoro saranno assegnati già quest'anno, spiegano i sindacati(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:07:00 GMT)

Stop ai tagli e Più assunzioni : così Salvini potenzia la polizia : Meno tagli e più agenti. È il piano di Matteo Salvini per potenziare la polizia e rafforzare in particolare quelle specialità finora più toccate proprio dalle sforbiciate dello Stato centrale. 'Tutte ...

Comune di Brindisi - via libera alle assunzioni : 45 unità Più 44 Lsu : Brindisi - Ingegneri informatici, assistenti sociali, poliziotti municipali, geometri, programmatori e istruttori direttivi. Il Comune ha dato il via libera alla manovra per le assunzioni dal 2019 ...

Inps - da gennaio 156 mila assunzioni in Più a tempo indeterminato : È uno scenario tra luci e ombre quello che emerge dall'ultimo rapporto sull'occupazione dell'Inps. Nel periodo che va da gennaio a luglio di quest'anno le assunzioni riferite ai datori di lavoro ...

Ilva - Più assunzioni dirette e soldi per gli esodi : così Di Maio ha migliorato il “piano Calenda” e convinto i sindacati : Da una parte 10.700 assunzioni subito in Ilva da parte di AmInvestco, la garanzia di azzerare gli esuberi rimasti nel 2023 senza tagliare gli stipendi e 250 milioni di soldi pubblici per incentivare gli esodi. Dall’altra 10mila dipendenti diretti subito riassunti più 1.500 posti di lavoro garantiti attraverso la Società per Taranto e Genova a partecipazione statale – attraverso enti locali e Invitalia – con 200 milioni per ...

Pandora offerte di lavoro 2018 : nuove assunzioni negli store dei gioielli Più ricercati dalle donne italiane : Oggi è presente, con i propri prodotti, in oltre 100 Paesi del mondo. La società è quotata NASDAQ e conta cicra 7.700 punti vendita. Attualmente Pandora impiega più di 13mila collaboratori. Durante l'...