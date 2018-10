Pirati dei Caraibi | Disney pensa al reboot senza Johnny Depp

Carriera Johnny Depp a rischio : congelata uscita nuovo film - Pirati dei Caraibi 6 in forse : La Stampa riporta la notizia secondo la quale l’ultimo film interpretato da Johnny Depp, ‘City of Lies’, per decisione della casa di distribuzione Global Road Entertainment non uscira' nelle sale. L’uscita era prevista per il 7 settembre in America e per il 4 ottobre in Italia, ma adesso non si conosce la nuova data. Sembrerebbe che stiano cominciando le riprese di ‘Pirati dei Caraibi 6’, ma lui non dovrebbe far parte del cast. Johnny Depp sta ...