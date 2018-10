Pinerolo Trovati i corpi dei due escursionisti | uno è Agostino Benedetto

Torino - Trovati morti due escursionisti sulle montagne di Pinerolo : uno è caduto in mountain bike - l'altro è precipitato a piedi : Sono stati Trovati morti i due escursionisti dispersi sulle montagne della zona di Pinerolo , Torino , che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da ieri sera. A monte del ...

Tragedia in Piemonte : trovati morti due escursionisti sulle montagne di Pinerolo : Due escursionisti dispersi sulle montagne della zona di Pinerolo, che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da ieri sera, sono stati trovati morti: un 65enne, precipitato con la mountain bike, è stato localizzato a monte del rifugio Granero. Un’altra persone è stata individuata nei pressi del colle del Sabbione, in Val Chisone. A breve si procederà al recupero delle salme. L'articolo Tragedia in Piemonte: ...