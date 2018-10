Pignatone | tante altre piccole mafie si annidano a Roma

romadailynews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)– In una lunga intervista concessa oggi al Foglio, a Claudio Cerasa, il procuratore capo diGiuseppespiega che dopo mafia capitale “lecontinuano a esistere”. In citta’, dice, sono operative “diverse organizzazioni mafiose” nel senso che anche negli ultimi anni “sono emersi altri gruppi che utilizzano il metodo mafioso come modo tipico di operare e stare sul mercato della criminalita’”, oltre che, naturalmente, gli esponenti delletradizionali, attivi soprattutto nel traffico di droga e nel reinvestimento di grandi capitali. E’ “anche grazie alle indagini della polizia giudiziaria e della procura e al lavoro dei giudici se cio’ che esisteva ae’ stato finalmente provato. Mafia Capitale e’ una piccola mafia ma resta sempre una mafia anche se ...