Piezzecore | il segreto dei grandi

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ilmeglio custodito da noi adulti, la cosa che non possiamo – e non dobbiamo – dire ai nostri figli è che prendere buoni voti a scuola, significa poco o niente rispetto a quello che saranno da. Mamme tigre, non ruggite. So tutto: la scuola è il loro dovere, studiare è segno di carattere, tenacia, responsabilità, ambizione eccetera eccetera. Tutto vero. Però tra noi ce lo possiamo dire: non sarà quel 10 in ortografia in seconda elementare ad aprirgli le porte di Harvard. Né quel 4 nella versione di latino a chiudergliele. Per convincersene basta partecipare a una cena di classe. Ma non la loro classe, la vostra. Sapete quelle simpatiche pizzate a 20 anni dalla maturità? Quelle che quando ti arriva la mail dici «manco morta», tre giorni dopo rifletti «però dai sarebbe carino», e la sera stessa ritorni al primo pensiero (manco morta) ma ormai hai già detto di sì? Ecco, ...