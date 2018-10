Piazza Affari perde quota con banche e spread oltre 320 Corre Saipem

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Safilo : Retrocede molto il produttore di occhiali da sole e da vista , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,24%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Borse europee positive. Piazza Affari resta ostaggio dello spread : Piazza Affari è in calo decrescita , a metà seduta, in netta controtendenza con le principali Borse di Eurolandia, all'indomani della prevista bocciatura da parte della Commissione europea alla ...

Piazza Affari in bilico dopo la bocciatura della manovra : Milano. La bocciatura della manovra economica da parte della Commissione europea con la richiesta di rivedere il documento programmatico entro tre settimane non affossa Piazza Affari, ma torna a spingere verso l'alto lo spread dopo che era sceso ieri sotto i 300 punti (stamattina ha aperto a quota 3

Piazza Affari : seduta molto difficile per Aeroporto di Bologna : Pressione sull' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,07%. Lo scenario su base settimanale di Aeroporto di Bologna rileva un ...

Banca Carige - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che scambia in rialzo del 4,08%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

In evidenza Saipem sul listino di Piazza Affari : Grande giornata per la big italiana dell'ingegneria , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,90%. L'andamento di Saipem nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : scatto rialzista per doBank : Grande giornata per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,29%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su ...

Piazza Affari tenta il rimbalzo Spread cala a 314 punti base : I listini azionari europei partono leggermente leggermente in rialzo dopo la brutta chiusura di ieri. Sul mercato secondario, il differenziale Btp-Bund parte in ribasso a quota 314 punti Segui su Affaritaliani.it

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari a caccia di un rialzo (24 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo dopo giorni di calo. Diversi dati macroeconomici previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 03:33:00 GMT)

Piazza Affari : le vendite travolgono Tod's : Aggressivo ribasso per l' azienda di calzature di lusso , che passa di mano in perdita del 2,25%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Safilo in caduta libera a Piazza Affari : Si muove in profondo rosso il produttore di occhiali da sole e da vista , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,55% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Safilo ...

Piazza Affari : possibile un recupero - ma sempre massima cautela : Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. In agenda un discorso di Raphael ...

Crollano le Borse mondiali - Piazza Affari la migliore : Che la giornata odierna sarebbe stata 'problematica' per le Borse di tutto il mondo lo si era capito subito, nella notte il crollo di Tokyo, -2,7%, non lasciava speranze alle Piazze europee che infatti fin dall'inizio vedevano prevalere le vendite. Vana anche l'illusione che ...