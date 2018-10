Piazza Affari cade con lo spread a 322 punti Giù le banche | crolla St

Piazza Affari perde quota con banche e spread oltre 320. Corre Saipem : Indici europei positivi dopo i minimi da due anni toccati ieri. Occhi puntati sulle trimestrali. Milano, dopo una prima parte di seduta in calo, si accoda alle controparti. Bene i titoli del lusso, crollano i semiconduttori. spread risale sopra i 320 punti base. Euro sotto 1,14 dollari...

Borse europee positive. Piazza Affari resta ostaggio dello spread : Piazza Affari è in calo decrescita , a metà seduta, in netta controtendenza con le principali Borse di Eurolandia, all'indomani della prevista bocciatura da parte della Commissione europea alla ...

Piazza Affari in bilico dopo la bocciatura della manovra : Milano. La bocciatura della manovra economica da parte della Commissione europea con la richiesta di rivedere il documento programmatico entro tre settimane non affossa Piazza Affari , ma torna a spingere verso l'alto lo spread dopo che era sceso ieri sotto i 300 punti (stamattina ha aperto a quota 3

Piazza Affari : seduta molto difficile per Aeroporto di Bologna : Pressione sull' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,07%. Lo scenario su base settimanale di Aeroporto di Bologna rileva un ...

Banca Carige - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che scambia in rialzo del 4,08%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

In evidenza Saipem sul listino di Piazza Affari : Grande giornata per la big italiana dell'ingegneria , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,90%. L'andamento di Saipem nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : scatto rialzista per doBank : Grande giornata per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,29%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su ...