Pianifica sul dark web di uccidere | stuprare e cannibalizzare una donna

Crollo Ponte Genova - Resta : “Ora la Pianificazione sullo stato delle infrastrutture” : “Che le infrastrutture debbano essere tenute sotto controllo, monitorate, e avere il coraggio di demolirle e ricostruirle è un dato consolidato e noto. Quello che è successo a Genova e’ una grande tragedia. La magistratura prima di tutto cercherà di capire quali sono state le cause, se effettivamente è stato il tirante come si sente in questi momenti o se c’e’ stata un’altra causa. Ma la cosa fondamentale e’ ...