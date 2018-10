Per Boeing conti in salita che battono le attese

Il Boeing vola in mezzo ai grattacieli e scatena il panico : boom di chiamate alla polizia Per la manovra sPericolata : Il colpo d’occhio è effettivamente impressionante: un Boeing della Royal Australian Air Force che fa manovra in mezzo ai grattacieli della città australiana di Brisbane. E infatti gli abitanti e i presenti sono rimasti sbalorditi di fronte a una scena, che a molti ha richiamato alla mente quella dell’11 settembre a New York. In realtà si trattava di un air show, ma molte persone, ignare, hanno chiamato la polizia temendo un attentato ...

Un Boeing C-17 vola tra i grattacieli - paura Per la manovra rischiosa : Il passaggio del C-17 a Brisbane, capitale del Queensland, s'inserisce nell'ambito delle iniziative previste in città per il popolare festival annuale: un mese di spettacoli, eventi per famiglie e ...

Primo contratto da 376 milioni Per Boeing su elicotteri Usaf : ... controllata da Textron,, in servizio ormai da 46 anni, e verrano utilizzati per proteggere l'arsenale nucleare Usa con basi in Wyoming, Montana e North Dakota, ma anche in diversi siti nel mondo. ...

Verso nuova proroga Per Alitalia - soluzione "entro l'anno". No a Lufthansa - piace l'opzione Boeing : Primi nodi sciolti per ottobre e soluzione entro l'anno. Questo il cronoprogramma con cui il Governo punta a risolvere il dossier Alitalia. A indicarlo il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli che apre alla partecipazione del costruttore statunitense Boeing, fa tramontare il possibile ingresso della tedesca Lufthansa e riconferma la strategicità delle Fs - che ribadiscono la loro disponibilità. Uno scenario in ...

Fiumicino - manovra di terra sbagliata : Boeing contro palo/ Pushback disastroso Per l’aereo Per Hong Kong : Fiumicino, manovra di terra sbagliata: Boeing contro palo. Pushback disastroso per l’aereo per Hong Kong, rimasto bloccato dopo aver urtato un palo dell'illuminazione(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 09:10:00 GMT)

