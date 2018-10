Pensioni | Ass Over 30 | lavoro sia valutato indipendentemente da età

Ecco la manovra : tetto per reddito di cittadinanza e Pensioni - sigarette più care e tassa sui giochi : Nel 2019 sono disponibili 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 6,7 per le pensioni anticipate , diventeranno 7 a partire dall'anno successivo, . Le primissime bozze del disegno di legge di ...

Pensioni e reddito di cittadinanza (ma anche ecobonus e fisco) : ecco la manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Pensioni anticipate quota 41 e lavoro over 30 - per Mosi : 'Assurde discriminazioni per età' : A lanciare un nuovo appello al Governo questa volta è stato Christian Mosi fondatore e Presidente dell'Associazione lavoro over 30, che attraverso un comunicato spiega quanto sia assurdo continuare a parlare di eta' come discriminante sia per la pensione che per le assunzioni. Mosi ha spiegato a 'Pensionipertutti' come vi sia un fil rouge a legare la lotta dei 'quarantunisti' che ieri hanno incontrato Di Maio allo scopo di far passare la quota ...

Pensioni - quando verrà accreditato l'assegno di novembre : Gli assegni previdenziali vengono erogati nel primo giorno bancabile del mese, ma non sempre questo coincide con il 1°. A...

Pensioni - con Quota 100 l’assegno si riduce dal 5 al 21% : In caso di uscita dal lavoro con Quota 100, di quanto sarà più basso l'assegno previdenziale? La risposta nell'analisi di...

Pensioni - con la quota 100 i tagli saranno un salasso : dal 5 al 21% : Il tema Pensioni rimane caldo in questa manovra, nonostante gli annunci del governo atti a minimizzare i tagli sugli assegni di chi optera' per quota 100 i quotidiani nazionali fanno i conti in tasca ai neo pensionati, svelando una realta' tutt'altro che rosea. Chi uscira' dal lavoro in anticipo costera' allo Stato fino a 99mila euro, per coprire i costi la manovra incidera' sulle Pensioni con un taglio che andra' dal 5 al 21% dell'importo ...

MANOVRA 2019 E RIFORMA Pensioni/ Al Governo richiesta di ritiro dell’intervento sugli assegni d’oro : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100, il Governo mira a inserire un taglio degli assegni d’oro, ma non è chiaro con quale concreto intervento(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Riforma Pensioni e Manovra 2019/ I dati in crescita delle Casse dei professionisti (ultime notizie) : C’è molta attenzione sulla Manovra 2019 e sulla Riforma delle pensioni rappresentata da Quota 100. Ma ci sono anche alcuni dati importanti sulla previdenza(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:01:00 GMT)

Pensioni - tagli dal 5 al 21%. La quota 100 è un salasso : Pensioni anticipate, Pensioni tagliate. Chi anticipa l'uscita dal lavoro costa allo Stato fino a 99 mila euro. E oltre al prezzo pubblico c'è poi quello del taglio privato. Secondo i calcoli effettuati dal Sole24ore, la quota 100 comporta riduzioni dell'assegno dal 5 per cento fino al 21 per cento. Non sono briciole insomma.Qualche esempio? Un operaio 62enne con uno stipendio netto di circa 1.600 euro incasserà 1264 euro, perdendo dunque quasi ...

RIFORMA Pensioni E MANOVRA 2019/ Assegni d’oro - vinti i primi ricorsi dei politici (ultime notizie) : Con la MANOVRA 2019 la RIFORMA delle PENSIONI prenderà corpo attraverso la Quota 100. Per Cisal, tuttavia, occorre anche varare la Quota 41 e togliere l’Ape volontaria(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:20:00 GMT)

Pensioni d'oro - ex legale comune Perugia riavrà il suo maxi-assegno da 20 mila euro al mese : Tornerà ad avere la sua pensione di 20 mila euro al mese. L'ex legale del comune di Perugia Mario Cartasegna ha vinto l'appello presentato alla Sezione centrale della Corte dei conti. L'assegno - come ...