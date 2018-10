Paura a Napoli | neon precipita sul banco di scuola | studente salvo per miracolo

Il Napoli si conferma da scudetto in un campionato che non è mai stato chiuso : intensità - bel gioco e talento - la Juventus adesso ha Paura : Il sabato di Serie A ha regalato emozioni e spettacolo, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica e per lo scudetto. Nel match delle 18 in campo la Juventus contro il Genoa, brutta prestazione della squadra di Massimiliano Allegri che non è andata oltre il pareggio contro gli uomini di Juric, non basta il gol del solito Cristiano Ronaldo. Ancora una volta i bianconeri si confermano brutti, come ormai succede da ...

Incendio vicino ai binari e Paura : ritardi sui treni della Roma-Napoli : È ripresa alle 20.05 la circolazione ferroviaria fra Sessa Aurunca - Roccamonfina e Falciano-Mondragone-Carinola , linea Roma- Napoli, via Formia, , sospesa dalle 18.40, in direzione Napoli, per un ...

Napoli - operatori 118 circondati e minacciati con una siringa - attimi di Paura : circondati e minacciati con bottiglie e una siringa. A subire l'ennesima violenza ingiustificata, sono stati gli operatori del 118 intervenuti ieri sera, a pochi passi da piazza Garibaldi. La chiamata ...

TERREMOTO POZZUOLI M 2.0 - Paura A NAPOLI E CAMPI FLEGREI/ Ingv - ultime notizie : sindaco - "niente pericoli" : TERREMOTO POZZUOLI, scosse CAMPI FLEGREI: Ingv, sciame sismico avvertito dalla popolazione oggi, venerdì 12 ottobre. Le ultime notizie: la zona di NAPOLI torna a tremare.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:08:00 GMT)

Esce il libro di Maurizia Cacciatori : «Io a Napoli in giro senza Paura» : A me Maradona è sempre piaciuto. Non ho mai avuto idoli nello sport, ma per Diego devo fare un?eccezione. Forse è un moto di solidarietà perchè come me sapeva usare...

Napoli - il turnover paga ancora Sassuolo ko tra sprechi e Paura : Missione compiuta: il Napoli ancora rivoluzionato da Ancelotti - otto cambi rispetto al match con il Liverpool - batte al San Paolo il Sassuolo 2-0 (gol di Ounas e Insigne) e resta da solo...

Napoli - promessa del calcio uccisa con coltellata al cuore - l'assassino si costituisce : 'Ho avuto Paura' : Si è costituito nella notte ed ha ammesso di aver ucciso Perinelli al termine di un litigio nato per banali motivi. Si chiama a A.G., ha 31 anni ed è un venditore ambulante incensurato, che abita a ...

Napoli - consigliere DemA aggredito con mazza da baseball : 'Non ho visto l'aggressore. Adesso ho Paura' : Maurizio Molinaro, consigliere di DemA della Decima Municipalità di Napoli, Fuorigrotta-Bagnoli, è stato vittima ieri sera di una violenta aggressione a colpi di mazza da baseball nell'androne del ...

Napoli - Paura per Milik dopo la partita : rapinato del Rolex con una pistola puntata alla testa : Bruttissimo episodio in casa Napoli. L'attaccante polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato la scorsa notte al rientro a casa dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il Liverpool. Il centravanti ...

Milik - Paura nella notte : ecco cosa è successo all’attaccante del Napoli : Il Napoli è reduce dal fondamentale successo in Champions League, grande prestazione per gli uomini di Carlo Ancelotti nel match contro il Liverpool. Nel frattempo paura nella notte per l’attaccante Milik, il calciatore mentre stava rientrando a casa è stato avvicinato da due persone in sella ad uno scooter che gli hanno strappato dal polso un rolex del valore di 7000 euro. Milik stava rientrando dopo aver disputato la partita al San ...

Napoli-Liverpool - Paura per Keita : trasportato in ospedale : Grande spavento per Naby Keita, uscito nel primo tempo di Napoli-Liverpool dopo un contrasto. Poco dopo il quarto d'ora di gioco, il centrocampista dei Reds è finito a terra dopo il contatto con un ...