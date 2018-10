Passi indietro per i limiti di velocità di 26 paesi presenti su Google Maps Migliora

Salvini - Colle? No Passi indietro : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "I rilievi di Mattarella? Terremo conto di tutto, ascolteremo tutti ma nessuno mi riuscirà a far tornare indietro sulla legge Fornero. E neanche sul deficit/pil, neppure se ...

Manovra - Di Maio e Salvini : "No Passi indietro". Sale lo spread - : I vicepremier difendono la misura. Il leghista: "Non cambia perché lo spread o Bankitalia dicono di non toccare la Fornero". Il capo del M5S: "È atto di coraggio, o la facciamo o andiamo a casa". ...

Def - Di Maio : "No a Passi indietro Atto di coraggio o andiamo a casa" : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato Di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra e' un Atto Di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un Atto Di coraggio o andiamo a casa Segui su affaritaliani.it

RIFORMA PENSIONI 2018/ Bankitalia : no a Passi indietro su Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Bankitalia: no a passi indietro su Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 ottobre(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:34:00 GMT)

Bankitalia : «Crescita sotto l'1% e no a Passi indietro sulle pensioni» : ... non solo all'Italia: «Nell'area euro paesi con limitato spazio di bilancio, per esempio Francia, Italia e Spagna, dovrebbero usare questo periodo di crescita sopra il potenziale e di politica ...

Bankitalia : «Crescita sotto l’1% e no a Passi indietro sulle pensioni» : Anche il Fmi taglia le stime del pil in Italia: +1,2% nel 2018 e +1% nel 2019. E sulle pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Previsioni da rivedere, confidiamo in una crescita superiore»

Manovra - Di Maio : «Sul deficit al 2 - 4% niente Passi indietro. La politica si riprenda il potere dei tecnici» : «Questo è un governo è compatto e da quel 2,4% non si torna indietro. Vogliamo discutere con l'Ue e siamo i primi a volerlo fare, il nostro obiettivo non è far saltare conti, per noi si possono tenere ...

Legge di bilancio 2019 - Di Maio : 'No Passi indietro'. Sale lo spread - : Il governo non cede alle pressioni di Bruxelles e di Mattarella e conferma il rapporto deficit/Pil al 2,4% per tre anni. Intanto, il ministro Tria, rientrato in anticipo dall'Eurogruppo in Lussemburgo,...

Pensioni d'oro : Di Maio - no Passi indietro : ANSA, - ROMA, 22 AGO - "La nostra proposta di legge sulle Pensioni d'oro come al solito ha tanti nemici potenti che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini. La ...