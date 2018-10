Party al supermercato | Fedez si pente | ' Scusatemi | io non sono così'

Party al supermercato - Fedez si scusa : 'Perdonatemi - io non sono così' : La musica è finita, gli amici se ne vanno e la popstar si ritrova a chiedere scusa con la voce rotta dall'emozione e gli occhi rossi di chi ha versato qualche lacrima. "Questa cosa mi dipinge come la ...

Fedez : il gesto dopo la polemica del Party al supermercato. Ma il rapper ci ripensa : Il polverone sollevato attorno alla festa a sorpresa di Fedez assume dimensioni sempre più considerevoli. Nonostante le scuse diffuse via social dal rapper le polemiche hanno investito il giudice di X Factor e l’influencer Chiara Ferragni. Si è trattato, in realtà, di un party a sorpresa, organizzato dalla moglie e dalla madre nell’insolita location di un supermercato. Non tutto, però è andato come sperato. Fedez preso dall’euforia ha ...