Parte la rivoluzione AmazonAnche in Italia Alexa ed Echo

Plastic free - oggi Parte la rivoluzione al ministero dell’Ambiente : solo acqua alla spina. E la ricerca va avanti : La rivoluzione Plastic free è in atto: dalle sfide istituzionali ai progressi della scienza. Da oggi il ministero dell’Ambiente mette al bando la Plastica, come aveva annunciato lo stesso ministro Sergio Costa il 5 giugno, in occasione della Giornata internazionale dell’Ambiente. Ma il cambiamento non riguarda solo il dicastero, perché sono centinaia le adesioni. La Commissione Cultura alla Regione Lazio ha presentato a luglio il piano ‘Lazio ...