Parlare di degrado è inutile A 16 anni cercare la trasgressione è normale Non

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) San Lorenzo è una delle zone della movida romana, frequentata da migliaia di ragazzi, molti dei quali studenti fuorisede della vicina Università "La Sapienza". Ormai da tempo i residenti provano a far sentire la propria voce, denunciando il bivacco, gli accampamenti negli spazi verdi, i marciapiedi somiglianti a latrine d'asfalto e sampietrini, i decibel molesti, lo spaccio, il fallimento della raccolta differenziata porta a porta.Una situazione balzata alle cronache nazionali in queste ore, a causa della sfortunata vicenda della 16enne Desirée Mariottini, studentessa drogata, violentata e lasciata in un palazzo occupato del quartiere. Per comprendere meglio la vicenda di Desirée ed il contesto in cui essa è avvenuta, abbiamo parlato con lo scrittore Christian Raimo, da sempre attento alle questioni giovanili e conoscitore del quartiere di San ...