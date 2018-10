Parla il CEO di Kosmos | ' Non capisco dove Federer voglia arrivare'

Il CEO di People Can Fly Parla del futuro di Bulletstorm e spiega perché lo studio è diventato indipendente : Lo sviluppatore polacco People Can Fly ha avuto un decennio molto interessante. Dopo essere salito alla ribalta attraverso i classici culto Painkiller e Bulletstorm, lo studio è stato acquisito da Epic Games nel 2012. Mentre diventare una sussidiaria in una grande e sicura compagnia come Epic è una situazione preferibile per molti sviluppatori, People Can Fly ha deciso di reclamare la sua indipendenza nel 2015. Successivamente, People Can Fly ha ...