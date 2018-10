Parcheggiare l’automobile è facilissimo | se avete 12 neuroni e un’intelligenza

ilfattoquotidiano

: #Scienza: #esperimento de #Università della #Tecnologia di #Vienna e #Mit dimostra che per #parcheggiare l'… - giuseppeMelis : #Scienza: #esperimento de #Università della #Tecnologia di #Vienna e #Mit dimostra che per #parcheggiare l'… - LionsResidence : RT @Satiraptus: #Scienza: Per parcheggiare un'automobile bastano 12 #neuroni. L’ho detto a mia moglie.. e niente ora ho le lastre ci aggior… - charlespurple : RT @Satiraptus: #Scienza: Per parcheggiare un'automobile bastano 12 #neuroni. L’ho detto a mia moglie.. e niente ora ho le lastre ci aggior… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Bastano 12perun’auto. Parola della Technische Universitat di Vienna e del MIT di Boston. Se vi state chiedendo perché noi esseri umani abbiamo molti piùe fatichiamo comunque al’auto in maniera civile, lasciate perdere. Anche perché lo studio che ha portato alla conclusione scritta sopra non è partito da un pilota esperto, ma da un verme, il ben studiato Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis elegans. Crediti: National Human Genome Research Institute L’obiettivo dei ricercatori dei due atenei non era certo dimostrare che persino un invertebrato parcheggia meglio di alcune persone! Quello che volevano fare era mettere a punto un approccio innovativo per la programmazione delle reti neurali, usando un’architettura più simile a quella di un cervello che a un circuito per computer. Il punto di partenza è stato, ...