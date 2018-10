Paola Caruso Vs Francesco Caserta Lite sui social | Che genere di mostro disumano

Paola Caruso : Caserta ci prova con Elena Morali che svela tutto : Paola Caruso furiosa: Francesco Caserta ha corteggiato Elena Morali La gravidanza di Paola Caruso ha fatto molto discutere soprattutto perchè l’ex compagno Francesco Caserta l’avrebbe lasciata dopo esserne venuto a conoscenza. L’ex Bonas di Avanti un Altro è stata accusata da Caserta sostenendo che il bambino non è suo, così chiederà il test del DNA “e lui dovrà dare tutto quello che spetta a mio figlio”. Il ...

Paola Caruso dopo Pomeriggio 5 confessa : “La vita va avanti” : Pomeriggio Cinque: le ultime dichiarazioni di Paola Caruso Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri su Canale 5, la popolare conduttrice Barbara d’Urso è tornata a parlare di Paola Caruso. Difatti proprio quest’ultima è stata sorpresa dai fotografi di alcuni giornali di gossip per le strade di Milano in compagnia del suo amico Peter. In questa circostanza la ragazza è sembrata essere particolarmente serena al fianco del ...

Paola Caruso incinta : "Chiederò test del Dna a Francesco Caserta" : Paola Caruso a Novella2000 racconta della sua gravidanza. Dopo aver scoperto di essere incinta quando era a Pechino Express, la Bonas di Avanti un Altro si è lasciata con il suo compagno, l'imprenditore Francesco Caserta. Da mamma single Paola non vive un periodo facile: Mi sento inondata di pensieri, sono piena di dubbi, paure. Perché sono una mamma sola. Paola è convinta che l'allontanamento del padre di suo figlio sia dovuto alla mamma di ...

Paola Caruso E TOMMASO ZORZI - I RIDANCIANI/ Sono di nuovo primi in classifica (Pechino Express 2018) : PAOLA CARUSO e TOMMASO ZORZI Sono i RIDANCIANI di Pechino Express 2018. Nell'ultima puntata i due amici hanno vissuto momenti di tensione, ritroveranno il loro equilibrio?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:53:00 GMT)

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I Ridanciani/ Pechino Express 2018 : lite furiosa - "stai zitta non me lo dici!" : Paola Caruso e Tommaso Zorzi, I Ridanciani: nella nuova puntata di Pechino Express 2018 non sono mancate liti e incomprensioni, ma alla fine i due concorrenti sono riusciti a...(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:03:00 GMT)

Temptation Island - Paola Caruso mette in guardia Valeria Marini : Paola Caruso mette in guardia Valeria Marini, consigliandole di non fidarsi di Ivan Gonzalez, tentatore di Temptation Island Vip. Il reality condotto da Simona Ventura è ormai agli sgoccioli e in tanti attendono con apprensione il falò di confronto fra Patrick Baldassari e Valeria Marini. I due sono sbarcati sull’isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, ma sin da subito la showgirl sarda ha mostrato una forte attrazione ...

Temptation Island Vip - Paola Caruso contro Ivan Gonzalez : "Conosceva benissimo Valeria Marini. Gliene avevo parlato io all'Isola dei Famosi" : Accuse pesantissime di Paola Caruso all'indirizzo di Ivan Gonzalez, il tentatore di Valeria Marini a Temptation Island Vip, il docu-reality condotto da Simona Ventura in onda il martedì su Canale 5. Secondo la Bonas di Avanti un altro! il ragazzo conosceva benissimo Valeriona ben prima di approdare nel programma, in quanto Gliene aveva parlato lei stessa durante un altro reality show, l'Isola dei Famosi: Io e Valeria siamo amiche e ...

Temptation Island Vip - Paola Caruso : “Ivan è falso e arrivista” : Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip è falso? Parla Paola Caruso Temptation Island Vip è quasi giunto al termine della sua prima edizione. Tra tutti, Ivan Gonzalez è uno dei tentatori che è spiccato nel corso della messa in onda di queste puntate. Il modello spagnolo ha attirato non solo l’interesse del pubblico da casa, ma anche quello di Valeria Marini ed è proprio alla showgirl che Paola Caruso si rivolge in una recente intervista, ...