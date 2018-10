Pallavolo | la Nazionale italiana femminile farà visita al Presidente della Repubblica

Pallavolo maschile - Juantorena : 'Con la Nazionale ho chiuso' : Era gia' nell'aria questa possibilita'; infatti, appena finita l'avventura mondiale degli azzurri [VIDEO], durante un'intervista a caldo, quindi ci poteva stare un ripensamento repentino era stato lo stesso italo-cubano a parlare di un suo probabile addio alla selezione italiana. Ma la situazione non sembrava preoccupante, tanto che lo stesso capitano dell'Italia, Ivan Zaytsev, ci aveva quasi scherzato su questa uscita, tranquillizzando tutti ...

Ascolti tv - stravince Tale e Quale Show - bene la nazionale italiana di Pallavolo : Ancora un successo per Carlo Conti: la seconda puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show ha fatto segnare venerdì 21 settembre su Rai1 uno share del 21.8% pari a 4 milioni 217 mila telespettatori, stravincendo il prime time e risultando anche il programma più commentato su Facebook nell’arco dell’intera giornata. Sul secondo gradino del podio la nazionale italiana di pallavolo: a seguire il netto successo di ieri contro la ...

Pallavolo : Rossi - con Mondiali Milano si conferma città sport internazionale : Milano, 22 set. (AdnKronos) - "Il tutto esaurito di pubblico, che ha spinto la nostra nazionale alla vittoria e il successo della macchina organizzativa confermano Milano come città di riferimento a livello internazionale nell'organizzazione di manifestazioni agonistiche di rilievo".- ha evidenziato

Mizuno sponsor della nazionale italiana di Pallavolo : In uno sport veloce e imprevedibile come la pallavolo, l'agilità e la velocità sono cruciali per difendere ogni punto. In ogni momento l'andamento della partita può cambiare: la concentrazione e la ...

La Pallavolo sta per diventare il nuovo sport nazionale? : In Italia il binomio sport nazionale è sempre stato riservato a una e una sola disciplina: il calcio. Tuttavia è appena finita la prima fase dei mondiali di un altro sport che può aspirare a diventarlo, la pallavolo. I segnali ci sono e i numeri parlano chiaro. Innanzitutto continuano a essere tutti esauriti i palazzetti in cui si sono disputati i match dell’Italvolley. E non parliamo di strutture da un migliaio di posti. La partita inaugurale ...

Bari : nazionale russa stabilisce record ai mondiali di Pallavolo - : La differenza nel punteggio nel secondo gioco è diventata la più grande nella storia dei campionati del mondo. In precedenza, il record apparteneva alla squadra statunitense, che nel torneo in ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Mondiali Pallavolo – Nazionale Italiana : Blengini ha scelto i 14 atleti per la rassegna iridata : Nazionale Maschile: scelti i 14 atleti per i Campionati del Mondo 2018 in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre Padova. Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Maschili in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018. Dopo sei settimane di lavoro il CT tricolore ha dunque scelto di affidarsi ai seguenti ...

Pallavolo – Nazionale Seniores Femminile : da giovedì le azzurre in campo nella Gloria Cup : L’Italia Femminile senior impegnata nella Gloria Cup Dal 23 al 25 agosto le azzurre di Davide Mazzanti saranno impegnate nella Gloria Cup 2018, torneo che si disputerà a Belek in Turchia. Nel corso della tre giorni di gare, la Nazionale italiana Femminile affronterà Azerbaijan, Russia e la formazione padrone di casa. Nelle scorse settimane, durante la Rabobank Cup, l’Italia ha già incontrato sia la Russia (1 v e 1s) che la Turchia (2 ...

Pallavolo – Nazionale italiana femminile : per Elena Pietrini niente trasferta in Turchia : Elena Pietrini salta la trasferta in Turchia prevista per la Nazionale femminile di Pallavolo in occasione della Gloria Cup La schiacciatrice azzurra Elena Pietrini non parteciperà alla Gloria Cup. Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, infatti, il giovane martello rimarrà in Italia a causa di un risentimento muscolare. Pietrini dunque non prenderà parte alla trasferta in Turchia per proseguire la terapia di ...

Pallavolo - felicità in casa Millenium : Anna Nicoletti convocata in Nazionale : Sorriso in casa Millenium, la giocatrice Anna Nicoletti è stata convocata in Nazionale maggiore Manca poco al giorno X al PalaGeorge di Montichiari. Lunedì 27 agosto sarà la giornata in cui le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia si raduneranno per il via, agli ordini dello staff tecnico coordinato per il quarto anno consecutivo da Enrico Mazzola, alla stagione 2018-19, la prima in serie A1 della storia della società ...