Pallamano | Qualificazioni Europei 2020 | Italia sconfitta a Mosca | la Russia passa 34-20

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia sfida la Russia a Mosca nella prima giornata : Per la Nazionale italiana di Pallamano maschile è tempo di fare sul serio, con l’inizio della seconda fase delle Qualificazioni agli Europei 2020, che porteranno gli azzurri a Mosca, per affrontare domani la Russia, favorita per il passaggio del turno insieme all’Ungheria. Per l’Italia di Riccardo Trillini si registra l’assenza per infortunio del portiere Vito Fovio, rimpiazzato dall’estremo difensore del Pressano ...