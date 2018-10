Palazzo Chigi | in corso Comitato interministeriale per gli Affari europei

Gravina a Palazzo Chigi : 'Euro 2028 interessa anche al Governo' : Roma, 23 ott., askanews, - Il calcio italiano punta sulla candidatura agli europei del 2028. Ne hanno parlato il neopresidente della Figc Gabriele Gravina ed il sottoseegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. Incontro al quale hanno preso parte annche il presidente del COni Giovanni Malagò ed il presidente della Lega Dilettanti, vicepresidente in pectore …

Grillo attacca il Colle e fa ironia troppo pesante su Salvini e Macron. I suoi e Palazzo Chigi lo mollano : Un'immagine del backstage? "A Di Maio scendevano gocce gelide di sudore dalla fronte quando parlava Beppe Grillo". Un parlamentare posizionato lì, nel retropalco, racconta così la scena dell'imbarazzo generale. Imbarazzo che poco dopo si è trasformato nel dover scaricare il proprio leader. I ministri M5s si sono raggelati nel sentire gli attacchi al Capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui Grillo vuole togliere poteri, poi ...

Grillo chiede meno poteri per il Quirinale. Palazzo Chigi : "Non è nel programma" : Secondo Beppe Grillo bisognerebbe "togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo". Il comico lo dice dal palco 5 stelle al Circo Massimo aggiungendo: "Un capo dello Stato che nomina 5 senatori a vita, presiede il Csm, è a capo delle forze armate, non è più in sintonia col nostro modo di pensare". Nessun commento da Palazzo Chigi sulle parole di Grillo. Da Chigi, secondo quanto si ...

Da Palazzo Chigi al Circo Massimo - Di Maio accolto dai suoi come un generale di ritorno da una campagna. E con un gran sospiro di sollievo : Gli serviva uno scalpo da esibire per essere accolto dal popolo di Italia 5 Stelle come un generale che torna dal fronte e per fare il suo ingresso al Circo Massimo come un eroe portato su una biga. Luigi Di Maio, chiuso per ore a Palazzo Chigi e in un durissimo incontro con Matteo Salvini, è riuscito a rendere presentabile il condono. Così arriva qui, in questo immenso stadio romano, e resuscita la festa M5s, che fino a un attimo ...

Italia 5 stelle - sul maxischermo la conferenza stampa da Palazzo Chigi : applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri - al Circo Massimo Italia a 5 Stelle : Convocato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per appianare le tensioni sulla bozza del decreto fiscale , stralciando il condono per gli evasori. "Oggi, 20 ottobre ...

Rating - l’agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia - ma l’outlook rimane stabile. Palazzo Chigi : “Tutto come previsto” : l’agenzia Moody’s ha tagliato il Rating dell’Italia: ora è stato fissato in Baa3 mentre prima era Baa2. L’outlook, però, rimane stabile. Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell’agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. “Tutto come previsto“, è l’unico commento rilasciato da fonti di Palazzo Chigi alle agenzie di ...

Palazzo Chigi : il condono non era stato verbalizzato in Cdm : 'La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il Consiglio dei Ministri non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 9: questa norma risultava in bianco ...

Pace fiscale - la ricostruzione di Palazzo Chigi : “La norma sul condono è arrivata durante il Cdm. Andava verificata in seguito” : La norma sul condono è arrivata mentre il Consiglio dei ministri era in corso. E la bozza è stata consegnata soltanto al premier Giuseppe Conte: Andava verificata prima di essere inserita nella copia del decreto fiscale poi inviata informalmente al Quirinale. A 48 ore dallo scontro tutto interno al governo arriva una nota di Palazzo Chigi a ricostruire tutto quello che è successo durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso. Quando nel dl ...