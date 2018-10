davidemaggio

: Pagelle TV della Settimana (15-21/10/2018). Promossi Guaccero e Ulisse. Bocciati Celentano su XF e Volo. Tutti gl… - davidemaggio : Pagelle TV della Settimana (15-21/10/2018). Promossi Guaccero e Ulisse. Bocciati Celentano su XF e Volo. Tutti gl… - turborovescio : @MarzianoAnsioso @Vivo_e_vegeto @glmdj @Gazzetta_it @cat2179 Ma chi è che ha pure il coraggio di leggere le pagelle… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Tiberi Timperi e Francesca Fialdini9 a Bianca. Scommessa, per ora, vinta quella di Rai2 che ha puntato sull’attrice pugliese per l’avvicendamento al timone di Detto Fatto. Bianca è solare, spontanea e il programma si è rinnovato senza snaturarsi o disorientare lo spettatore, risultando più gradevole dell’”originale”. 8 a. L’operazione promozione, da Rai3 a Rai1, è riuscita accrescendo ulteriormente il peso di Alberto Angela nella tv pubblica. Per il debutto, il conduttore ha puntato su argomenti di sicuro appeal e già trattati, prezzo necessario per accaparrarsi il largo pubblicorete ammiraglia. 7 a Milly Carlucci che approfittasua ospitata a Tale e Quale Show per invitare Maria De Filippi a Ballando con le stelle. Un invito impossibile ma ben funzionale al lancio di Ballando on the Road, evento dei centri ...