Pagelle Psg-Napoli 1-2 | Champions League 2019 | Mertens e Insigne fanno sognare i

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Un’altra impresa eccezionale: ildifa sul serio e vola in vetta alla classifica del girone dopo aver battuto a Parigi uno spento Paris Saint German per 2-1 con le reti dei bomber. Per la squadra di Ancelotti davvero tanta voglia di esultare: la qualificazione agli ottavi non è così lontana.Ospina, voto 6: primo tempo gestito con grande attenzione dal portiere colombiano, attento in uscita e anche sulle poche parate da effettuare. Non può nulla sull’autogol di Mario Rui. Maksimovic, voto 7: qualche minuto di adattamento, poi davvero un lavoro super al centro destra della difesa. Ancelotti lo schiera nuovamente titolare e lui ringrazia con una super prestazione. Koulibaly, voto 7: subito pronto a fermare Neymar in area con le sue chiusure eccellenti. Stesso discorso anche per quanto riguarda Mbappé. Si propone, come di ...