Pagelle Barcellona-Inter LIVE | Champions League in DIRETTA | i voti della partita

oasport

: RT @FcInterNewsit: Pagelle Barcellona-Inter - I cambi... cambiano i nerazzurri. Schirò anima - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Pagelle Barcellona-Inter - I cambi... cambiano i nerazzurri. Schirò anima - BlitzQuotidiano : Barcellona-Inter formazioni ufficiali, manca Messi ma c’è Icardi - FcInterNewsit : Pagelle Barcellona-Inter - I cambi... cambiano i nerazzurri. Schirò anima -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) CLICCA QUI PER LADIDALLE ORE 21.00 Buonasera e benvenuti alladelledi, match valido per la2018-2019 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena unache si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, si affrontano le due squadre in testa al girone e che sono pronte a contendersi una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale e sul primo posto nel gruppo. I nerazzurri vanno a caccia di un’impresa nella tana dei blaugrana che, anche senza Lionel Messi, partiranno favoriti ma di fronte si troveranno gli arrembanti ragazzi di Luciano Spalletti che sono rinvigoriti dal successo nel derby ottenuto in pieno recupero. Icardi e compagni proveranno a dare scacco matto ai padroni di casa, ci sarà davvero da divertirsi. OA Sport vi propone ladelledi ...