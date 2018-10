Pagelle Barcellona-Inter 2-0 | Champions League in DIRETTA | i voti della partita Icardi e

oasport

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) L’è stata sconfitta dalper 2-0 nel match valido per la terza giornata2018-2019. I nerazzurri si sono dovuti inchinare al cospetto dei blaugrana al Camp Nou. Di seguito ledei giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI2-0:: Handanovic: 6. Incolpevole sui due gol subito, in alcuni frangenti ci mette una pezza ed evita un parziale ancora più pesante. D’Ambrosio: 5. Gli scappa più volte l’avversario, non riesce a spingere, stenta a tenere il possesso palla. Skriniar: 4. Si perde Rafinha nell’occasione del primo gol, il centrale è andato costantemente in affanno contro gli avversari. Miranda: 4. Non trova mai un rimedio per limitare il gioco del, fatica a ingranare e a fare buon gioco difensivo, ha delle colpe sul ...