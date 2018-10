Pacco bomba alla Cnn | i giornalisti interrotti in diretta | “Sta suonando l’allarme

ilfattoquotidiano

: #UltimOra Intercettato pacco bomba inviato alla #CasaBianca #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Intercettato pacco bomba inviato alla #CasaBianca #Canale50 - TgLa7 : #Usa, anche gli studi della Cnn a New York, sono stati evacuati per la presenza di un sospetto pacco bomba - ilpost : Anche a Obama è stato mandato un pacco bomba -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Anche gli studi della Cnn a New York, che si trovano all’interno del Time Warner Center, sono stati evacuati, dopo glirmi negli uffici dei Clinton e di Barack Obama, per la presenza di un sospetto. L’rme è andato intv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni indirizzati a Hillary Clinton e all’ex presidente degli Stati Uniti. Una volta evacuati gli studi della Cnn all’interno del Time Warner Center di Manhattan, le trasmissioni della emittente da New York proseguono in strada, con i due anchorman che continuano ad aggiornare sulla situazione davanti alle transenne poste dagli investigatori per transennare la zona. L'articoloCnn, iin: “Stal’rme, torniamo tra poco” proviene da Il Fatto Quotidiano.