Orologi | per Swatch è l’ora della personalizzazione

Regali per lui : con un Orologio Maserati non si sbaglia mai : ... con un abito classico, allora prediligeremo i modelli più eleganti e lussuosi; se invece dobbiamo fare un regalo ad una persona che ha passione per lo sport, meglio scegliere tra gli orologi ...

Ora solare 2018 - quando cambia? La data per ricordarsi quando spostare indietro l’Orologio : Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre bisognerà spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. Come ogni ultima domenica del mese di ottobre, infatti, entrerà in vigore l’ora solare che resterà in vigore per cinque mesi cioè fino all’ultima domenica del mese di marzo come siamo abituati già da diverso tempo. Questo cambiamento permetterà di avere un’ora di luce in più al mattino (ci si sveglierà ...

Orologi. I migliori cronografi per chi ama le auto d’epoca : L’edizione di Rally Legend che si è appena conclusa e che ha visto Eberhard & Co, per il sesto anno presente in veste di partner e official time keeper è stato solo l’ultimo degli appuntamenti che fanno da scenario all’incontro tra auto d’epoca e Orologi. Un legame che nasce da lontano (alcune case hanno, storicamente, fornito anche gli orologi di bordo di alcune macchine: strumento fondamentale per calcolare i ...

Garmin Instinct - l'Orologio GPS da polso per uomini duri - : ... tenendo traccia dei passi e della distanza percorsa, delle calorie bruciate e le metriche specifiche per i diversi profili sport integrati, rivelandosi così utile anche nella vita di tutti i giorni. ...

Recensione Lenovo Watch X - l'Orologio ibrido e impermeabile a portata di tutti - : Il mondo dell'orologeria tradizionale trema di fronte a mostri sacri come Apple Watch, ma c'è qualche produttore che invece sta puntando all'ibrido. Lenovo Watch X è tra questi: il quadrante mostra ...

Orologi uomo - tutti i modelli da non perdere : Perché essere fedeli a un solo Orologio? Come tutti gli accessori, vale la pena cambiarlo secondo il proprio stile e il proprio umore, scegliendo un modello in linea con le proprie passioni, ma sempre e comunque di grande attualità. L’ufologo ottimista: Swatch Telefon Maison Design extraterrestre visibile al buio e cinturino in silicone nero: un Orologio abitato da un pacifico alieno in superluminova che spunta sul quadrante. Cassa in ...

Pugni a un anziano per rubargli l'Orologio : romeno condannato a 11 anni di carcere : Un?aggressione feroce per un bottino modesto. È stato condannato a undici anni di carcere con rito abbreviato Chestor Caldararu, romeno di 29 anni che il 20 aprile ha colpito con due...

Per i romani l’autunno era sacro : in suo onore Augusto costruì l’Orologio più grande del mondo : Non aveva le sembianze di una vera e propria divinità, tuttavia per gli antichi romani l’autunno era uno dei periodi più importanti dell’anno. Simbolo di potere e ordine, nella data dell’equinozio Augusto decise di celebrare la propria nascita: costruendo l’orologio più grande del mondo.Continua a leggere

L'Apple Watch 4 sempre più un problema per l'industria degli Orologi svizzera - : ...l'industria degli orologi svizzeri e la società di ricerca CCS Insight stima che entro fine anno le vendite saranno pari a quelle che l'industria del settore elvetico vende in tutto il mondo, che ha ...

Apple ha presentato i nuovi iPhone 'tenS' ed un Orologio per chi soffre di cuore : ...nuovo orologio potrebbe finire per essere un incentivo per molti che lo acquisteranno ad andare con sempre maggior frequenza dal cardiologo o ad iniziare a farlo! Autore Matteo Pani Categoria Scienza ...

Dieta dell’Orologio : quando mangiare per ridurre il grasso : Dimagrire è tutta una questione di orari. Non ci credete? Allora provate la Dieta dell’orologio, che svela quando mangiare per ridurre il grasso. Secondo un recente studio scientifico infatti per tornare in forma e perdere i chili di troppo basta modificare gli orari in cui ci si mette a tavola. Lo studio è stato condotto dall’Università del Surrey, che ha individuato come il cambiamento d’orario nei pasti sia in grado di ...

La dieta dell'Orologio / Basta davvero solo spostare i pasti per dimagrire? : La dieta dell'orologio, Basta davvero solo spostare i pasti per dimagrire? Uno studio britannico conferma come sia fondamentale per stare bene velocizzare il metabolismo.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:35:00 GMT)

Oggi termina l’estate meteOrologica - e sta per arrivare l’equinozio : ecco DATA e ORA dell’inizio ufficiale dell’autunno astronomico : Inizia Oggi 1° settembre 2018 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

Il tempo dei ricordi : l’Orologio nel cervello cataloga le esperienze : Fra gli ‘orologi’ che si nascondono nel nostro cervello ce n’è anche uno che ha il compito di catalogare le esperienze vissute, ordinandole nel tempo e immagazzinandole nella memoria in base alla sequenza in cui si sono verificate. Si tratta di un circuito localizzato nella corteccia entorinale laterale, proprio accanto alle aree che regolano la percezione dello spazio. E non agisce come farebbero le lancette di una sveglia ...