Ormai certe le specifiche di OnePlus 6T | passaggio finale su Geekbench

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)definitivo di6T su, a conferma delletecniche di cui sarà dotato. Innanzitutto, partiamo dal nome in codice, corrispondente alla sigla 'A6013'. Non dovrebbero esserci più dubbi nemmeno per quanto riguarda la scheda hardware del dispositivo, equipaggiato con il processore Snapdragon 845, 8GB di RAM e sistema operativo Android 9.0 Pie. Il telefono è riuscito a registrare 2387 punti in single-core e 8925 punti in multi-core. Per il resto, non sembrano esserci segnali che lascino pensare ad un cambio di rotta improvviso rispetto a quanto già preventivato.Del terminale si sa già praticamente tutto, anche il fatto che il comparto fotografico disporrà di una particolare Night Mode per ottenere scatti di buona qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione circostante. Non ne siete convinti? Potete provare a dare un'occhiata al sample ...