Ora Fico faccia partire l' iter per la legge sull' eutanasia legale

Dj Fabo - l’appello di Fico : “Ora la politica deve affrontare il tema dell’eutanasia” : Dopo la decisione della Consulta di rinviare il giudizio sul suicidio assistito, invitando il Parlamento a legiferare sul tema, arriva il commento del presidente della Camera, Roberto Fico: "Serve più che mai adesso aprire il dibattito su un argomento delicato, rispetto al quale ci deve essere attenzione e sensibilità. La politica affronti il tema dell'eutanasia".Continua a leggere

I Medici 2 - è l’Ora di Lorenzo il Magnifico : anticipazioni : È Lorenzo il Magnifico il protagonista della seconda stagione de I Medici, la grande coproduzione internazionale di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e la Big Light Productions di Frank Spotnitz, insieme a Beta che consacra i grandi signori di Firenze, e che torna su Rai 1 da martedì 23 ottobre per quattro prime serate. Ancora una volta uno sforzo produttivo eccezionale per ricostruire la magnificenza della culla del ...

I Medici 2 - è l’Ora di Lorenzo il Magnifico : anticipazioni : È Lorenzo il Magnifico il protagonista della seconda stagione de I Medici, la grande coproduzione internazionale di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e la Big Light Productions di Frank Spotnitz, insieme a Beta che consacra i grandi signori di Firenze, e che torna su Rai 1 da martedì 23 ottobre per 4 prime serate. Ancora una volta uno sforzo produttivo eccezionale per ricostruire la magnificenza della culla del ...

Bitcoin Cash ancOra in difficoltà : 380 Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al nostro canale telegram gratuito cliccando qui. Grafico Bitcoin Cash/dollar di Tradingview

Genova - vigili in trincea nell’emergenza traffico dopo il crollo del ponte MOrandi : “70 agenti in malattia - effetti dello smog” : “Non solo esposizione continua allo smog e problemi per la salute legati a quello che gli operatori di Polizia Locale respirano durante l’orario di lavoro, ma anche rischi per l’incolumità fisica”. La denuncia è del segretario della Uil Liguria Mario Ghini. Il sindacalista si riferisce a a Fulvio Ferretti, vigile sbalzato in mezzo alla strada da un Tir mentre tentava di governare il traffico cittadino: “Mi è andata bene se consideriamo che sono ...

Il nubifragio a Marsala : paura allo Scientifico - vOragine a Strasatti. Ecco la schiarita : Fa capolino il sole, dopo un'ora e mezza di pioggia abbondante su Marsala. Terminata la 'bomba d'acqua', la pioggia sta defluendo e tutto sta normando alla normalità. C'è stato un allarme al Liceo ...

Notizie ultima Ora spread : spread a quota 295.90 - distante dai picchi dei giorni scorsi - GRAFICO LIVE : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

I Medici 2 - è l’Ora di Lorenzo il Magnifico : anticipazioni : È Lorenzo il Magnifico il protagonista della seconda stagione de I Medici, la grande coproduzione internazionale di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e la Big Light Productions di Frank Spotnitz, insieme a Beta che consacra i grandi signori di Firenze, e che torna su Rai 1 da martedì 23 ottobre per 4 prime serate. Ancora una volta uno sforzo produttivo eccezionale per ricostruire la magnificenza della culla del ...

Buio Pesto a Genova per le vittime del Ponte MOrandi : biglietti in prevendita per il concerto benefico : Buio Pesto a Genova, in concerto per le vittime del Ponte Morandi. L'evento si terrà all'RDS Stadium di Genova il prossimo 11 novembre e i biglietti sono in prevendita al prezzo di 12 euro. I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratis. La band ligure sarà la prima a dedicare un concerto benefico alla memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il netto dei proventi andrà alla Croce Rossa di Genova. Il gruppo ligure Buoio Pesto a ...

Dopo gli attacchi contro l'Italia - Ora Fico "abbraccia" Moscovici : Dove Di Maio e Salvini alzano muri e polemiche, pare che Roberto Fico voglia creare ponti. Stavolta non si parla di immigrazione, ma di Europa. Il vicepremier leghista ha lanciato oggi la sua sfida all'Ue insieme a Marine Le Pen e da giorni, così come il collega grillino, non manca di rispondere colpo su colpo alle dichiarazioni dei rappresentanti di Bruxelles. Ecco perché la visita del presidente della Camera in Europa è stata vista come un ...

Fico incontra Moscovici a Bruxelles : "No a pregiudizi Ue-Italia - lavOrare sulla manovra" : "L'incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l'esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un punto stampa da Bruxelles dopo aver visto il commissario Ue per gli Affari Economici Pierre Moscovici. "No a ...

Agricoltura - Musumeci incontra l'ispettOrato provinciale : si discuterà delle difficoltà : Il governatore Nello Musumeci incontrerà domani pomeriggio, nel palazzo della Regione a Catania, i capi dei nove ispettorati provinciali dell'Agricoltura. Saranno presenti anche l'assessore al ramo ...

Sondaggi elettOrali : la Lega continua a crescere e sfiOra il 34% - in difficoltà il M5s : Gli ultimi Sondaggi confermano la continua ascesa della Lega, che sfiora il 34% dei consensi, quasi il doppio rispetto alle elezioni del 4 marzo. In difficoltà, invece, il MoVimento 5 Stelle che si ferma al 28,5%, in calo rispetto a un mese fa. Regge il Partito Democratico, pur restando al di sotto del dato di marzo.continua a leggere

Ponte MOrandi - il traffico sul viadotto e la nube di polvere. Guardia di finanza diffonde nuovo video del crollo : La Guardia di finanza di Genova ha diffuso un nuovo video del crollo del Ponte Morandi. Si tratta di un filmato che unisce le riprese delle telecamere di sorveglianza dell’Ansaldo e della ditta Piccardo. Nella prima parte si vede il viadotto ripreso da lontano che a un certo punto viene avvolto da una enorme nube. Nella seconda parte, che riprende la strada in basso lato Ovest in direzione sud si vedono le auto che passano e poi, dopo un ...