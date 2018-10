Onu | missione in Siria dell' inviato speciale De Mistura

Epidemia di Ebola in Congo : membro di missione Onu colpito dal virus : Un membro della missione ONU presente in Repubblica Democratica del Congo (Monusco) è stato colpito dal virus dell’Ebola: lo ha reso noto il Ministro della Sanità di Kinshasa. Il contagio sarebbe avvenuto a Beni, nell’est del Paese, dove si registra una recrudescenza dell’Epidemia. In totale nel Paese sono stati segnalati 205 casi (170 confermati e 35 probabili) e 130 morti. L'articolo Epidemia di Ebola in Congo: membro di ...

Fusione termOnucleare - assegnati i SOFT Innovation Prize 2018 della Commissione europea : Grande successo per la 30esima edizione del Symposium on Fusion Technology , SOFT 2018,, la conferenza più importante in Europa sulle tecnologie per l'energia da Fusione , organizzata dall'ENEA a ...

L'Onu accusa l'Italia : 'In crescita violenza e razzismo. Una missione per valutare situazione' : L'Alto commissario per i diritti umani Bachelet intende inviare un team anche in Austria. Salvini replica: 'Non accettiamo lezioni, sono prevenuti e disinformati. Valuteremo taglio degli oltre 100 ...

Libia - missione Onu convoca le parti : 17.12 La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha convocato per domani alle 12 "in un luogo che verrà annunciato in seguito" le varie parti coinvolte nella recente escalation di violenza a Tripoli. Nella nota diffusa da Unsimil si legge che l'obiettivo dell'incontro è quello di avviare un "dialogo urgente sull'attuale situazione della sicurezza a Tripoli". La convocazione segue quanto scritto nelle "pertinenti risoluzioni ...

Colombia a Onu : prolungare missione pace : ANSA, - BOGOTÀ, 1 SET - Il governo Colombiano ha chiesto alle Nazioni Unite di ampliare per un ulteriore anno la missione di osservazione che esercita sul processo di pace con le Forze armate ...

