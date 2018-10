OnePlus 5 e 5T ricevono Project Treble | le patch e altro con la OxygenOS 5 1 6 stabile

OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 20 e 18 : niente Android 9 Pie e niente patch : La ex start-up di Shenzhen ha avviato al rollout la OxygenOS Open Beta 20 per OnePlus 5 e la Open Beta 18 per OnePlus 5T L'articolo OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 20 e 18: niente Android 9 Pie e niente patch proviene da TuttoAndroid.