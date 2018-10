Omicidio Manuel Careddu | c’è un sesto arrestato Ultime notizie Macomer | si allarga il

Omicidio del 18enne Manuel - fermato sesto giovane : “Ha aiutato a nascondere il corpo” : Si tratta di un 23enne di Ghilarza e amico degli altri giovani già arrestati per i brutale delitto di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer trovato cadavere proprio nelle campagne di Ghilarza. Anche lui era stato intercettato bell'auto usata per il delitto. L'accusa a suo carico è di soppressione di cadavere.Continua a leggere

MANUEL CAREDDU - IL FRATELLO : "NON MERITAVA TUTTO QUESTO"/ Omicidio Macomer - giura il super perito : MANUEL CAREDDU, c'è un altro amico che sapeva dell'Omicidio: è stato intercettato come i cinque accusati del delitto. Il padre è sicuro: “E' coinvolto anche un adulto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:29:00 GMT)

MANUEL CAREDDU - UN ALTRO AMICO SAPEVA DELL'Omicidio/ Ultime notizie : autopsia al perito di Cogne e Garlasco : MANUEL CAREDDU, c'è un ALTRO AMICO che SAPEVA DELL'OMICIDIO: è stato intercettato come i cinque accusati del delitto. Il padre è sicuro: “E' coinvolto anche un adulto”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:44:00 GMT)

Omicidio Manuel - ore contate per il sesto uomo. La mamma non incontra i genitori dei killer : Finora sono cinque i giovani finiti in manette con l’accusa di aver ucciso Manuel Careddu, 18enne di Macomer che risultava scomparso da settimane. Ma almeno un’altra persona avrebbe assistito al delitto o almeno mentre seppellivano il cadavere. Le intercettazioni rivelano infatti un dialogo in cui un'altra persona viene messa al corrente dell'Omicidio.Continua a leggere

Manuel Careddu - c'è un altro amico che sapeva dell'Omicidio/ Il padre : “E' coinvolto anche un adulto” : Manuel Careddu, c'è un altro amico che sapeva dell'omicidio: è stato intercettato come i cinque accusati del delitto. Il padre è sicuro: “E' coinvolto anche un adulto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Le risate degli assassini di Manuel dopo l'Omicidio. La madre : "Belve - vi vorrei morti" : Ridevano dopo aver ucciso Manuel, ed erano pronti ad uccidere ancora. In una delle intercettazioni fatte per scoprire la verità sull'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ammazzato per un credito di droga, si sente uno degli accusati, Christian Fodde, commentare il delitto e ridere: "Dovevi vedere per credere? Io me la rido perché non me ne frega un c...eh vabbè. Non me ne devi dare soldi perché... è ...

Manuel Careddu - fatto a pezzi con una motosega/ Ultime notizie : spunta sesto ragazzo - sapeva dell'Omicidio : Macomer, omicidio 18enne Manuel Careddu: ritrovato il corpo. Ultime notizie, giovane fatto a pezzi poi sotterrato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Macomer - Omicidio 18enne Manuel Careddu : ritrovato il corpo/ Ultime notizie - giovane fatto a pezzi : Macomer, omicidio 18enne Manuel Careddu: ritrovato il corpo. Ultime notizie, giovane fatto a pezzi poi sotterrato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 13:32:00 GMT)

Macomer - Manuel Careddu : anche una ragazza tra i 5 arrestati per il presunto Omicidio : Senza sosta proseguono le ricerche di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer Nuoro scomparso lo scorso 11 settembre ad Abbasanta Oristano. Questo sarebbe stato il luogo dell'ultimo avvistamento del giovane, che secondo indiscrezioni sarebbe stato vittima di una trappola. Si indaga per omicidio e, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle operazioni di ricerca del corpo, sono stati effettuati degli arresti di persone sospettate. Le attenzioni ...

Omicidio Manuela Bailo : segni di una corda sul collo?/ Fabrizio Pasini cambia versione "tatuaggio non c'entra" : Omicidio Manuela Bailo: spunta una corda, messa agli atti. Per la difesa di Fabrizio Pasini avrebbe potuto lasciare segni sul collo della vittima. Intanto l'uomo cambia versione.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:55:00 GMT)

Macomer - Manuel Careddu : anche una ragazza tra i 5 arrestati per il presunto Omicidio : Senza sosta proseguono le ricerche di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer (Nuoro) scomparso lo scorso 11 settembre ad Abbasanta (Oristano). Questo sarebbe stato il luogo dell'ultimo avvistamento del giovane, che secondo indiscrezioni sarebbe stato vittima di una trappola. Si indaga per omicidio e, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle operazioni di ricerca del corpo, sono stati effettuati degli arresti di persone sospettate. Le ...

Manuel Careddu - fine delle speranze : "Cinque amici arrestati per Omicidio" : Riserbo assoluto della Procura e dei Carabinieri di Oristano sulle ricerche del cadavere del ragazzo vicino al lago Omodeo...

Macomer. Omicidio di Manuel Careddu : fermati una ragazza - uno straniero e due minorenni : E’ arrivata la svolta nelle indagini sulla scomparsa di un ragazzo di 18 anni di Macomer (Nuoro). Di Manuel Careddu non

Omicidio Isabella Noventa - condannati Freddy e Debora Sorgato e Manuela Cacco : Si è concluso quest’oggi, 9 ottobre 2018, il processo d’Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa. Per il terzetto diabolico, colpevole dell’omicido premeditato dell’impiegata di 55 anni, abitante ad Albignasego alle porte di Padova, il cui corpo non è mai stato ritrovato, è arrivata la condanna. Confermata sentenza di primo grado. Trent’anni di carcere sono stati inflitti a Freddy Sorgato, il suo amante, probabilmente l’autore materiale ...