Omicidio Khashoggi | Erdogan | “Assassini e mandanti a processo in Turchia” 

Khashoggi - Nyt : come Omicidio Matteotti : 6.03 Jamal Khashoggi come Giacomo Matteotti e il principe Mohammed bin Salman come Benito Mussolini. E' questa la lettura del caso Khashoggi fatta dal New York Times, che paragona l'omicidio del dissidente saudita a quello del leader socialista ucciso dai fascisti nel giugno del 1924. Anche allora, scrive il Nyt, si tentò di far passare l'operazione che portò alla morte di Matteotti come l'iniziativa di alcune "teste calde", sfuggita di mano, ...

KHASHOGGI - ERDOGAN : "È STATO UN Omicidio POLITICO"/ Ultime notizie - "Riad trovi tutti i responsabili" : Jamal KHASHOGGI, reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità della morte, video. "Consigliere MBS guidò l'OMICIDIO via Skype", accusa ERDOGAN "delitto pianificato da giorni a Riad"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Omicidio Khashoggi ordinato tramite Skype : 'Portatemi la testa di quel cane' : L'Omicidio di Khashoggi è stato ordinato e diretto via Skype. Così ha riportato la Tv araba al Jazeera, stando alle fonti investigative turche. Il segretario del principe saudita, Al Qahtani, avrebbe avuto un collegamento via Skype con alti funzionari sauditi del servizio di intelligence ai quali avrebbe ordinato l'Omicidio: Portatemi la testa di quel cane. Omicidio Khashoggi, assassinio ordinato su Skype L'indagine che le autorita' turche ...

Omicidio Khashoggi - Riad : produciamo tutto il greggio che possiamo : Roma, 23 ott., askanews, - L'Arabia Saudita spalanca i rubinetti sulla produzione di petrolio: mentre sta subendo fortissime pressioni sulla morte del dissidente Jamal Khashoggi, apparentemente allo ...

Khashoggi - Erdogan : "L'Omicidio pianificato da giorni - ora Riad deve trovare i responsabili" : Il presidente turco: "Ammettendo l'omicidio di JamalKhashoggi, l'Arabia Saudita ha compiuto un passo significativoma ora ci aspettiamo che tutti i responsabili dal livello piùbasso al più alto siano trovati"

Khashoggi - i media : «Ritrovate parti del corpo nel giardino del console» Erdogan : Omicidio pianificato Analisi : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Khashoggi - trovate parti del corpo. Erdogan : «Omicidio pianificato» : Skynews riporta indiscrezioni nel giorno in cui il presidente turco Erdogan ha chiesto all'Arabia Saudita di svelare «dov'è il corpo di Khashoggi». Sarebbero infatti state...

Khashoggi - «ritrovate parti del corpo nel giardino del console»Erdogan : Omicidio pianificato Analisi : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Erdogan : Omicidio Khashoggi pianificato - Ryad trovi i responsabili : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi «è stato brutalmente assassinato: abbiamo prove evidenti che questo omicidio sia stato pianificato». Erano attesi oggi i risultati dell'inchiesta condotta dalla ...

Khashoggi : Erdogan - Omicidio pianificato da giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Erdogan ha parlato dell’Omicidio di Khashoggi : Per la prima volta, con un discorso in parlamento: il presidente turco lo ha definito «raccapricciante» e «politico», ma non sembra aver detto tutto quello che sa The post Erdogan ha parlato dell’omicidio di Khashoggi appeared first on Il Post.

Erdogan - Omicidio Khashoggi brutale : ANSA, - ISTANBUL, 23 OTT - I 18 sospetti di cui nei giorni scorsi l'Arabia Saudita ha annunciato l'arresto in relazione al "brutale omicidio" di Jamal Khashoggi dovrebbero essere processati in Turchia.