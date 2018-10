Ogni anno in Italia oltre un milione gli interventi chirurgici per le fratture

Salute : milioni di persone Ogni anno al pronto soccorso per attacchi d’asma - ecco qual è la causa più insidiosa : Sono diverse milioni gli individui nel mondo che finiscono ogni anno in pronto soccorso a causa di un attacco di asma dovuto all’inquinamento da traffico e industriale, da esposizione sia a ozono che ha forte azione irritante sulle vie respiratorie, sia a ‘particolato fine’, ovvero quelle particelle inquinanti che finiscono in profondità nei polmoni. A rivelarlo è uno studio, il primo del genere, condotto da Susan Anenberg, ...

Salute - fratture articolari ed esposte : Ogni anno in Italia oltre 1 milione di interventi : oltre un milione di interventi chirurgici vengono eseguiti ogni anno in Italia su pazienti che hanno riportato un grave trauma, come le fratture articolari e quelle esposte: ortopedici e traumatologi ospedalieri (Otodi) si confrontano sul tema in occasione dell’11° Trauma Meeting, in corso a Riccione. Gli esperti ricordano che le fasce di età più colpite da questo tipo di traumi sono quella compresa tra i 19 e i 40 anni (80%) e quella ...

Ambiente - AIGAE : Ogni anno “finiscono in mare oltre 8 milioni di tonnellate di plastica” : “ogni anno finiscono in mare oltre 8 milioni di tonnellate di plastica. In tutta la Terra il mare è uno solo, ed è essenziale per la nostra vita anche se vivessimo sempre in cima alle Alpi e senza mai mangiare pesce. Per questo è fondamentale che noi guide riuscissimo a far comprendere tutto questo anche quando accompagniamo persone nei rifugi o a vedere gli stambecchi perché senza il mare non possiamo respirare, non possiamo bere e mangiare. ...

BREXIT - 3 SCENARI PER L’USCITA DELLA GRAN BRETAGNA DALL’UE/ Ultime notizie - in Ogni caso ci saranno scontenti : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso Irlanda". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona / "Le sue dichiarazioni hanno poco valore. Cambia idea Ogni 20 minuti!" : Ilary Blasi contro Fabrizio Corona in diretta al Grande Fratello Vip 3. "Le sue dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Cambia idea ogni 20 minuti!"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:50:00 GMT)

La strage dei pedoni : Ogni anno in Italia ne muoiono 600. Le associazioni : "Sono gli utenti più deboli della strada" : Si chiamavano Giorgio De Francesco, Christopher Humphris e Tommaso Mossa, avevano 54, 72 e 17 anni e sono morti a Roma, a qualche giorno di distanza uno dall'altro. Vite spezzate, finite sull'asfalto, un lenzuolo bianco a coprire i corpi senza vita. Vittime della strada, le ultime in ordine di tempo di una tragedia quotidiana, sorta di guerra che coinvolge migliaia di persone e ogni giorno lascia sul campo morti, feriti e famiglie devastate dal ...

INFLUENZA : Ogni anno COSTA QUANTO UNA MANOVRA/ Ultime notizie - 200 mila italiani alle prese con altri virus : INFLUENZA, OGNI ANNO COSTA come una MANOVRA. Ultime notizie: spendiamo in media 10 miliardi tra Stato e cittadini. E dire che con i vaccini potremmo risparmiare in economia e stare meglio...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:55:00 GMT)

Influenza : Ogni anno costa alle famiglie italiane quasi mezzo punto di PIL : Secondo quanto emerso dal primo studio nazionale che ha valutato i costi di Influenza e “virus cugini” per le famiglie, confrontandoli con quelli sostenuti dal Ssn, ogni anno tali patologie costano alle famiglie italiane mezzo punto di Pil. La prossima stagione Influenzale è stata definita “di intensità media” dagli esperti, che si aspettano circa 5 milioni di italiani contagiati: a questi si aggiungeranno gli italiani ...

Tuffo nel passato - sedicesimo episodio. Anno 2013 : tanti cambiamenti nel mondo politico e nella religione e tanti grandi successi di Ogni genere nel mondo della musica : Continua il nostro settimanale viaggio nella storia con il sedicesimo appuntamento del nostro Tuffo nel passato. Correva l’Anno 2013. Un Anno di importanti conferme e importanti cambiamenti nel mondo politico. In Germania viene eletta come cancelliera per la terza volta consecutiva Angela Merkel. La Turchia diventa scenario di protesta contro il governo Erdogan mentre in Egitto il presidente Morsi viene destituito dal suo incarico. L’Inghilterra ...

Giornata internazionale delle bambine : Save the Children - nel mondo 12 milioni di spose bambine Ogni anno. : E lo ha fatto attraverso varie iniziative, tra cui spettacoli teatrali di strada scritti e interpretati dai bambini e lavorando insieme ai leader religiosi che ora si rifiutano di sposare i giovani ...

Il sogno di Maria De Filippi per il serale di Amici 18 - spunta il nome di un giudice : “Glielo chiedo Ogni anno” : Arrivano alcune dichiarazioni di Maria De Filippi per il serale di Amici 18, per il quale sognerebbe la presenza di Giorgia. Dopo anni di corteggiamento, la conduttrice di punta di Canale5 ha finalmente rivelato di essere interessata a una sua presenza all'interno del programma, che gioverebbe così di un importante valore aggiunto rispetto agli anni precedenti, nei quali si è comunque fatto il possibile per rendere appetibile il programma. ...

Amici 18 - Maria De Filippi corteggia Giorgia : «Glielo chiedo Ogni anno». La cantante : «Ci penserò - ma ho paura di dire di ferire coi miei "no"» : La campagna acquisti di Maria De Filippi per Amici 18 è iniziata. Nelle scorse settimane vi abbiamo svelato il parziale rinnovamento del parco docenti della scuola di canto e danza della Tiburtina, e anche per quanto riguarda i giudici i tempi sono maturi per iniziare a pensare - qualunque sia il meccanismo di quest'anno - a dei nomi che vadano ad occupare le poltrone della fase serale.Un nome finito nel mirino di Maria De Filippi è ...