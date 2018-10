Obsolescenza programmata L' Antitrust multa Apple e Samsung

Arriva la prima multa al mondo per l’Obsolescenza programmata : Apple e Samsung nel mirino : Dopo lunghe indagini, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana ha multato Apple e Samsung per le pratiche scorrette a danno dei consumatori che hanno intrapreso in questi anni. Questa sentenza è la prima leggi di più...

"Obsolescenza programmata" - che cos'è è perché Apple e Samsung sono state multate : Con una pronuncia che si delinea come storica l'Antitrust, il Garante italiano dei consumatori, ha sanzionato i due giganti...

Apple e Samsung sanzionati da AGCM per Obsolescenza programmata : Apple e Samsung sanzionate dall’Antitrust per obsolescenza programmata dei propri sistemi operativi. Apple per non aver avvertito i propri utenti che l’aggiornamento alla nuova versione software avrebbe rallentato i vecchi modelli e per la ben nota questione batterie. Samsung perché avrebbe imposto l’aggiornamento del Note 4 ad Android MarshMallow con conseguente rallentamento del phablet. Apple e Samsung sanzionate da AGCM Per ...

L'Antitrust multa Apple e Samsung per Obsolescenza programmata - GizBlog : Al momento si tratta di una sentenza storica, la prima al mondo che si schiera apertamente contro la pratica dell' obsolescenza programmata . Nel mirino delL'Antitrust, non solo quei firmware che ...

L’AGCM multa Samsung e Apple per 5 e 10 milioni di euro con l’accusa di Obsolescenza programmata : Multe salate per Samsung e Apple a causa di pratiche scorrette. Definita come obsolescenza programmata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come AGCM, ha sanzionato i due colossi con multe rispettive di 5 e 10 milioni di euro che hanno violato vari articoli del Codice del Consumo. L'articolo L’AGCM multa Samsung e Apple per 5 e 10 milioni di euro con l’accusa di obsolescenza programmata proviene da ...

Antitrust sanziona Apple e Samsung in merito all’Obsolescenza programmata degli smartphone : Di obsolescenza programmata si è già parlato durante i primi mesi dell’anno. Si tratta di una pratica pensata per definire il ciclo vitale di un prodotto, da parte dell’azienda che lo produce, nel caso specifico smartphone, in modo da renderlo meno performante dopo un certo periodo di tempo, spingendo così le vendite del nuovo modello. Al riguardo anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel gennaio scorso ha ...

L'Antitrust multa Apple e Samsung per l'Obsolescenza programmata : Il Garante italiano dei consumatori ha multato Apple per 10 milioni di euro e Samsung per 5 milioni per avere imposto agli utenti aggiornamenti ai software che hanno rallentato o compromesso il ...

Apple e Samsung multate dall’Antitrust per “Obsolescenza programmata” su iPhone 6 e Note 4. Decisione storica : L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Apple e Samsung per “obsolescenza programmata” applicata ad alcuni modelli di smartphone. Si tratta di una delle prime sentenze al mondo che affronta il tema della caducità dei dispositivi elettronici, ovvero l’adozione di accorgimenti tecnici e strategie che “costringono” il consumatore alla sostituzione di vecchi prodotti. Apple dovrà pagare 10 ...

Dallo smartphone alla lavatrice : ecco cos'è l'Obsolescenza programmata : E' il ciclo di vita ''a tempo" dei dispositivi elettronici. Nel 1923 il cartello Phoebus mise d'accordo i produttori (tra cui Osram, Philips, General Electric) per far durare le lampadine non più di mille ore. Ma dopo l'obsolescenza "programmata", è arrivata quella "percepita"

L'Antitrust sanziona Apple e Samsung : 'Obsolescenza programmata dei telefonini' : L'Antitrust italiana ha multato Apple e Samsung per 'Obsolescenza programmata' dei rispettivi telefonini. L'accusa è di aver indotto i consumatori a scaricare aggiornamenti che i loro cellulari non ...

"Obsolescenza programmata" L'Antitrust multa Apple e Samsung : L'Antitrust ha multato per complessivi 10 milioni di euro Apple e per 5 milioni Samsung per aver rilasciato alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo Segui su affaritaliani.it

"Obsolescenza programmata" L'Antitrust multa Apple e Samsung : L'Antitrust ha multato per complessivi 10 milioni di euro Apple e per 5 milioni Samsung per aver rilasciato alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo Segui su affaritaliani.it

Apple e Samsung multate dall'Antitrust : "Software per rendere vecchi gli smartphone" | Condanna per "Obsolescenza programmata" : Il Garante italiano dei consumatori ha multato Apple per 10 milioni di euro e Samsung per 5 milioni per avere imposto agli utenti aggiornamenti ai software che hanno rallentato o compromesso il funzionamento degli smartphone

L'Antitrust italiana multa Apple e Samsung per Obsolescenza programmata. Di cosa si tratta : L'Antitrust, il Garante italiano dei consumatori ha multato Apple e Samsung per l'obsolescenza programmata. 10 milioni alla Mela, 5 al colosso coreano, perché avrebbero imposto ai consumatori di ...