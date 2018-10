Nuovo trattamento per la psoriasi disponibile in Italia | promette efficacia e sicurezza a

meteoweb.eu

: Su @Vogliadisalute si parla del nostro nuovo protocollo #TriBella: scopri tutte le fasi del trattamento non invasiv… - VenusConceptIT : Su @Vogliadisalute si parla del nostro nuovo protocollo #TriBella: scopri tutte le fasi del trattamento non invasiv… - net_gas : La Riforma del Terzo Settore lascia in sospeso ancora numerosi atti e non sono operative due norme determinanti: la… - GiuseppeBozza : Sindaco Comune di Giugliano in Campania : No al nuovo impianto trattamento Rifiuti a Giugliano in Campania - Firma… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della, che si celebrerà lunedì 29 ottobre, Janssen annuncia l’arrivo indi guselkumab, il primobiologico inibitore selettivo dell’interleuchina (IL)-23,1 indicato per ildi pazienti adulti cona placche da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica.2 Le evidenze cliniche riportano risultati in termini die miglioramento della qualità di vita dimostrati nel lungo termine neldella,3,4 che comportano una prospettiva di fiducia verso la possibilità di una cura che possa superare la sfide del tempo. LAOGGI Attualmente, laè ancora una grave malattia cronica non trasmissibile, dolorosa, sfigurante, invalidante e con un grande impatto negativo sulla qualità di vita. Sono ancora troppe le persone che soffrono inutilmente diper ...