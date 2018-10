Nuovo aggiornamento Rainbow Six Siege cambierà gli Operatori | focus su Clash | Maestro

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : Nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte circa è disponibile per PC mentre arriverà presumibilmente la prossima settimana su console PS4 ed Xbox One Di seguito le note complete di rilascio, da noi tradotte in italiano. Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Ciao fan di […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed ...

Incendi Milano : Nuovo aggiornamento Arpa sulla concentrazione di diossine : Si torna rapidamente alla normalità nell’area dell’Incendio di Via Chiasserini a Milano, in zona Bovisasca, dove il 14 ottobre è scoppiato l’Incendio alla Ipb, spento completamente nella giornata di ieri. Dopo un temporaneo innalzamento dei valori, sono infatti scese a 1.48 picogrammi per metrocubo/teq le concentrazioni di diossine e furani rilevate dall’analisi del terzo filtro del campionatore ad alto volume, ...

WhatsApp - Nuovo aggiornamento/ In arrivo 3 funzioni mai viste per Android e iOS : In arrivo tre nuovi aggiornamenti per WhatsApp in attesa dell'aggiornamento generale dell'applicazione previsto per il prossimo anno ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:46:00 GMT)

Amazfit Stratos riceve finalmente la lingua italiana con un Nuovo aggiornamento : Amazfit italy annuncia con un posto su Facebook la disponibilità della lingua italiana per Amazfit Stratos, lo sportwatch presentato qualche mese fa in Cina. L'articolo Amazfit Stratos riceve finalmente la lingua italiana con un nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 : Nuovo aggiornamento Companion App disponibile : EA Sports ha rilasciato il 19 ottobre un nuovo ggiornamento della Companion App di Fifa 19 destinati ai dispositivi con sistema operativo iOS o Android. Vediamo in dettaglio quali sono le modifiche apportate, elencate nelle note di rilascio pubblicate da EA Sports Ehi, fan di Fifa Il nuovo aggiornamento per Fifa 19 Companion App è […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento Companion App disponibile proviene da I Migliori di Fifa.

PS4 : disponibile il Nuovo aggiornamento di sistema 6.02 che potrebbe aver risolto il bug legato ai messaggi : Come segnala VG247.com, l'aggiornamento di sistema 6.02 di PS4 è stato pubblicato con Sony che ha rivelato soltanto che "questo update del software migliora le prestazioni del sistema." Quindi, anche se non è stato confermato direttamente, il presupposto è che questo ultimo aggiornamento per PS4 faccia in modo che il bug dei messaggi in grado di bloccare la console non si presenti più.Venerdì scorso i giocatori hanno iniziato a ricevere messaggi ...

Grande novità per il C64 Mini : il Nuovo aggiornamento permette di aggiungere giochi e programmi : Grande novità per il C64 Mini che un aggiornamento sicuramente molto interessante dato che permette di aggiungere giochi e programmi tramite USB. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Dopo il lancio avvenuto lo scorso 29 Marzo 2018, Retro Games Ltd ha pubblicato un nuovo firmware (v1.1.4) del THEC64 Mini, che permette di poter caricare senza sforzi, nuovi giochi e programmi all'interno della console tramite USB.Puoi quindi aggiungere nuovi ...

Elite Dangerous : il Nuovo aggiornamento gratuito permetterà di far detonare gli asteroidi : Frontier Developments ha da poco annunciato quali saranno le novità introdotte dal Capitolo Quattro di Beyond, la stagione di contenuti aggiuntivi gratuiti per Elite: Dangerous che si concluderà proprio con il prossimo aggiornamento.Il Capitolo Quattro di Beyond, previsto inizialmente per il Q4 del 2018, arriverà prima del previsto considerando che la beta comincerà presto, come annunciato dagli sviluppatori. Come riferisce VG24/7, tra le tante ...

Assetto Corsa Competizione : in arrivo oggi un Nuovo aggiornamento ricco di contenuti : oggi su Steam, a partire dalle ore 18:00 italiane, uscirà un nuovo aggiornamento ricco di nuovi contenuti per la versione in accesso anticipato di Assetto Corsa Competizione, il videogame ufficiale Blancpain GT Series.Questo aggiornamento includerà il supporto per la VR, l'auto Bentley Continental GT3, il tracciato Misano World Circuit e vari miglioramenti e correzioni al gioco basati sui primi feedback della community.L'introduzione della ...

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Lele Spedicato - il chitarrista dei Negramaro colto da malore : “Fondamentali i prossimi 10 giorni” : Emanuele Spedicato, detto “Lele“, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dal 17 settembre scorso in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce perché colpito da malore, sta meglio: i medici hanno sciolto la prognosi, secondo quanto reso noto nel Nuovo bollettino medico della Asl Lecce. “Ora il paziente è fuori pericolo e respira autonomamente” e le sue condizioni di salute stanno migliorando. “I medici ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un Nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di ottobre per tutti gli utenti Windows 10 October 2018 Update: stiamo parlando della build 17763.55 (KB4464330). Changelog Addresses an issue affecting group policy expiration where an incorrect timing calculation may prematurely remove profiles on devices subject to the “Delete user profiles older than a specified number of day.” Security Updates to Windows Kernel, ...

Disponibile Nuovo aggiornamento firmware per Surface Pro 2017 - Surface Pro 4 e Surface Laptop : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Pro 2017, il Surface Pro 4 e il Surface Laptop introducendo la compatibilità del driver Display-audio Intel con October 2018 Update. Changelog Intel(R) Display Audio – Sound, video, and game controllers 10.25.0.10 – enables support for Windows 1809 OS update. Download Per installare il firmware, vi basta recarvi in Impostazioni > Sistema > aggiornamento e ...

Il Nuovo aggiornamento di The Sims 4 è stato posticipato ma avrà nuovi contenuti : Durante il livestream mensile di Maxis, è emerso che il nuovo aggiornamento per The Sims 4 (previsto per questo mese) sarà posticipato ma non disperate, verrà infatti arricchito di nuovi contenuti.Come riporta Dualshockers, l'aggiornamento sarà disponibile su PC e conterrà la nuova carriera Style Influencers, con cui il vostro sim diventerà un esperto conoscitore del mondo della moda e sarà sempre aggiornato sulle ultime tendenze. In questa ...