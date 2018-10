Nuova Suzuki Vitara | l’iconico off road debutta in Italia FOTO e PREZZO

La Nuova Suzuki Vitara è tra noi. Nei concessionari nel mese di Ottobre in offerta lancio : La gamma Vitara debuttò nel 1988 affermandosi immediatamente come la pioniera di quello che poi è diventato il segmento dei SUV compatti. Da allora Vitara è il costante punto di riferimento della categoria per il design ricercato, l’ottima manovrabilità, il comfort nell’uso stradale e le grandi prestazioni nel fuoristrada. Ora, nel 2018, Vitara festeggia trent’anni da leader del mercato rinnovandosi in alcuni punti chiave. L’attuale ...

Nuova Suzuki Katana - veloce e tagliente come una spada [FOTO] : Suzuki presenta al Salone di Colonia 2018 la Nuova Katana , erede dell’omonimo modello che ha segnato la storia della moto dagli anni Ottanta in poi La Suzuki Katana del 1981 è una tra le moto più iconiche della storia ed è sempre rimasta nel cuore di Suzuki . Oggi quel leggendario spirito libero e anticonformista torna a vivere nella Nuova Katana , che debutta in anteprima mondiale a INTERMOT 2018. tratti scultorei della prima ...

Suzuki - In India i test di una Nuova flotta elettrica : A ottobre la Suzuki inizierà a collaudare in India una flotta di 50 prototipi elettrici come primo passo di una nuova strategia che, nel 2020, porterà il costruttore giapponese a commercializzare insieme alla Toyota un nuovo modello a zero emissioni. Le due Case nipponiche hanno firmato un memorandum d'intesa che le porterà a sviluppare, costruire e commercializzare nuovi modelli elettrificati in India e in altri mercati in via di sviluppo ...