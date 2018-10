Non solo l' Italia | un altro grande paese preoccupa Bruxelles

Salvini : a Roma e Non solo presto piano straordinario di sgomberi : Roma, 24 ott., askanews, - 'A Roma, come nel resto d'Italia, avremo presto un piano straordinario di sgomberi'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita nel quartiere San ...

GF Vip 3 - parla la fidanzata di Stefano Sala : "Con Benedetta Mazza? Solo amicizia. Non gli perdonerei il tradimento" : Quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è una delle ultime scintille (parlare di love story ci sembra eccessivo!) scoccate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nonostante questo è quella che ha acceso di più gli animi fuori dalla casa.Il bel Stefano starebbe intrattenendo una particolare amicizia con l'ex modella e attrice, ma questo ha infastidito la fidanzata di Sala, la bellissima Dasha Dereviankina che da fuori ha ...

Marco Travaglio - sul Fatto Quotidiano si umilia da solo : 'La prova che Non sono servo del governo gialloverde' : Ah beh, allora... Dopo mesi e mesi a lisciare il pelo al governo giallo verde , e soprattutto alla sua parte 'gialla', , Marco Travaglio oggi si ribella all'accusa che deve aver subodorato arrivargli ...

PSG-Napoli - probabili formazioni : Non solo Insigne - occhio alle novità -VIDEO- : PSG-Napoli- Mancano poche ore al calcio d’inizio della super sfida tra PSG-Napoli in programma al Parco dei Principi di Parigi. Ancelotti si affiderà ancora una volta al 4-3-3. Ci sarà Insigne, ma attenzione alle novità dell’ultim’ora. —->Leggi qui l’articolo completo sulle formazioni di PSG-Napoli L'articolo PSG-Napoli, probabili formazioni: non solo Insigne, occhio alle novità -VIDEO- proviene da Serie A News ...

MotoGp – Puig ha solo parole d’elogio per Marquez : “a volte la Honda Non è stata alla sua altezza” : Alberto Puig e le qualità migliori di Marc Marquez: il team manager della Honda elogia il suo pilota campione del mondo Sta per terminare la grande festa di Marc Marquez: lo spagnolo ha potuto celebrare il suo settimo titolo Mondiale, grazie alla vittoria di Motegi, col tutto il suo team e i boss giapponesi della Honda. Adesso, però, per lo spagnolo, è quasi arrivato il momento di ritrovare la concentrazione per una nuova sfida, quella di ...

Milan - Non solo Conte nel mirino per il dopo Gattuso : c’è un altro nome che aleggia su Ringhio : Gennaro Gattuso alle prese con una serie di gara che definiranno il proprio futuro al Milan, diversi colleghi aleggiano sulla sua panchina Il Milan sta vivendo un momento molto delicato, con il tecnico Gennaro Gattuso che adesso rischia il posto. Le prossime partite saranno decisive per definire il futuro della panchina, con la società che ha dato altro tempo al tecnico, 4 gare per cambiare rotta altrimenti sarà esonero. A tal proposito ...

Foto e video de L’Allieva 2 - anticipazioni conferenza stampa col Lino Guanciale Show : “CC e Einardi si odiano Non solo per Alice” : Foto e video de L'Allieva 2 direttamente dalla conferenza stampa. La seconda stagione della fiction è stata presentata nella sede Rai di Viale Mazzini e arriverà sulla rete ammiraglia dal 25 ottobre. Presente il cast, tra cui Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e la new entry Giorgio Marchesi. Gli attori hanno anticipato L'Allieva 2, preceduti da Eleonora Andreatta, direttrice Rai Fiction, dal regista Fabrizio Costa, e dall'autrice dei ...

Manovra : Salvini - solo il Parlamento italiano può modificarla - Non la Ue : 'L'unico organismo che può migliorare la Manovra italiana è il Parlamento italiano'. Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in visita istituzionale a Bucarest, rispondendo alle ...

Mauro Icardi - Biasin dopo il derby : 'Perché l'Inter Non è solo Icardi' : A centrocampo la sorpresa si chiama Brozovic, nerazzurro dal 2015 ma capace di una conversione 'alla Paolo Brosio' soltanto nei primi mesi del 2018: anche lui vice-campione del mondo, non sbaglia una ...

Mattarella ha firmato il decreto fiscale : c'è il (mini) condono ma Non solo : Con la firma del presidente della Repubblica il decreto fiscale diventa legge: il condono c'è in versione mini come rivisto...

Ramos-Reguilon e Non solo : tutte le risse tra compagni di squadra in allenamento : I falli di Martins Indi e la vendetta di Robben Restando in tema di Nazionali, non si può non citare la 'quasi' rissa che si scatenò nel ritiro olandese, durante la Coppa del Mondo 2014, tra Martins ...