«Non esiste un’unica stella» | così tre sorelle salvano l’azienda di famiglia

Beppe Grillo e la metafora sull’autismo : “Non esiste il politically correct nel mio mestiere” : “Non è certo la prima volta, le mie parole vengono rese strumenti, amplificatori speciali per sorde orecchie benpensanti. Sorde, con tutto il rispetto per chi ha problemi di udito. Sorde, con tutto il rispetto per le voci che chiedono un sostegno convincente, che non sia soltanto la fondazione dell’ennesima associazione di dotti e sapienti. Nessuno vuole davvero essere protagonista del dolore, a meno che da questo non tragga vantaggio in ...

Grillo spiega le battute sull’autismo : “Non esiste il politically correct per un comico” : Beppe Grillo si giustifica per le battute che hanno offeso le persone con disturbo autistico: "Non vi lasciate strumentalizzare da chi ha perso il sostegno in cabina elettorale senza mai avere riflettuto su quanto di buono avrebbe potuto fare per il suo paese. Non esiste il politically correct nel mio mestiere, se vuoi essere davvero un comico".Continua a leggere

Il ritorno della Huppert. "Il segreto per resistere? Non aver paura dei ruoli" : La regina del cinema internazionale, capace di passare da Godard a Cimino, registi agli opposti cinematografici, senza battere ciglio, è lei: Isabelle Huppert. La Festa di Roma, alla sua terza giornata, più movimentata delle precedenti perché è entrata nel vivo della kermesse, ha incoronato la diva francese con un Premio alla Carriera, consegnato da Toni Servillo, altro attore di talento, durante l'"Incontro Ravvicinato" con Antonio Monda. "Non ...

Shameless 9×07 : la vecchia Fiona Non esiste più (VIDEO) : Shameless 9×07 trama e promo – Il settimo episodio della comedy di Showtime andrà in onda domenica, 21 ottobre 2018. “Down Like The Titanic” ci prepara al peggio, soprattutto per quanto riguarda Debbie e Fiona. La trama di Shameless 9×07 ci conferma inoltre che Frank non riuscirà a vivere il suo nuovo rapporto in modo positivo. Shameless 9×07 trama e anticipazioni Alleanza fra sorelle. Fiona e Debbie non hanno ...

Cirino Pomicino nostalgico : "Nella prima Repubblica le manine Non esistevano" : "Le manine nella prima Repubblica non esistevano, e neppure tutto questo dibattito sulla legge di bilancio. Ci riunivamo in Cdm al mattino e all'ora di pranzo eravamo già in sala stampa". Ha un vena quasi nostalgica l'ultima intervista rilasciata da Paolo Cirino Pomicino al Messaggero.L'ex parlamentare della Dc, alias 'o ministro, sostiene che la 'manina' evocata da Di Maio sia un inedito assoluto della storia Repubblicana. E in quanto ...

Il M5s scopre che il tunnel del Brennero Non esiste e nemmeno gli piace : C’era una volta un “dossier molto importante”, essenziale per la “libera circolazione delle merci che ci sono in Italia”, o così almeno per il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Un dossier decisivo perché “sapete quanti imprenditori italiani – chiedeva ai giornalisti il

Salvini : in partenza per Mosca - resistere Nonostante tutto e tutti : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Buona giornata amici, in partenza per Mosca per incontrare centinaia di imprenditori italiani che resistono, nonostante tutto e tutti. Quello che faccio e farò io: ...

RIACE - MIMMO LUCANO "SE ESISTE UN DIRITTO TORNERO’ LIBERO"/ Il vice-sindaco “Non ce l’ho con Salvini” : RIACE, MIMMO LUCANO “Avanti anche senza fondi pubblici”. Ultime notizie, udienza al tribunale del riesame questa mattina: ecco le dichiarazioni del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Anche il Senato taglia i vitalizi. Di Maio : “Privilegio Non esisterà più per nessuno” : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato il taglio dei vitalizi già varato dall'ufficio di presidenza della Camera. Festeggiano il MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio: "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi Anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno".Continua a leggere

Italia - Mancini : "Non esiste il problema centravanti" : Il ct torna sulla vittoria contro la Polonia: "Voglio una squadra sempre offensiva. I ragazzi meritavano una gioia"

Roberto Mancini : “Voglio dare una mentalità vincente all’Italia. Non esiste un problema centravanti - il lavoro è lungo” : L’Italia ha evitato la retrocessione nella Serie B della Nations League e la vittoria conquistata in Polonia ha galvanizzato la nostra Nazionale, tornata al successo dopo praticamente un anno di digiuno per quanto riguarda gli incontri ufficiali. Gli azzurri hanno conquistato la salvezza nella massima categoria della neonata competizione organizzata dalla UEFA e ora possono addirittura lottare per il primo posto nel girone contro il ...