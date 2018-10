Nokia potrebbe lanciare un nuovo “banana phone” 4G

Il Nokia 8.1 potrebbe essere molto simile al Nokia 7.1 Plus : Tra gli smartphone che HMD Global si appresta a lanciare troviamo anche il Nokia 8.1, che è apparso nel database di Geekbench L'articolo Il Nokia 8.1 potrebbe essere molto simile al Nokia 7.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7.1 potrebbe ricevere a breve l’aggiornamento a Android 9 Pie : Nokia 7.1 è stato avvistato su Geekbench con Android 9 Pie, segno che l'aggiornamento potrebbe arrivare davvero presto. L'articolo Nokia 7.1 potrebbe ricevere a breve l’aggiornamento a Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nokia 3.1 Plus potrebbe essere svelato domani con display da 6 pollici 18 : 9 : Nokia 3.1 Plus potrebbe essere presentato ufficialmente domani, 11 ottobre 2018, durante un evento dedicato in India: ecco quali potrebbero essere specifiche tecniche, design e prezzo. L'articolo Nokia 3.1 Plus potrebbe essere svelato domani con display da 6 pollici 18:9 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7.1 perde il Plus e potrebbe costare 399 euro in Germania : Trapelano ulteriori indiscrezioni su Nokia 7.1 che comunicano la perdita dell'appellativo Plus e il prezzo di vendita in Germania. L'articolo Nokia 7.1 perde il Plus e potrebbe costare 399 euro in Germania proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 potrebbe arrivare a febbraio 2019 : Nokia 9 potrebbe arrivare in netto ritardo: inizialmente previsto per questo autunno, dovrebbe debuttare solo a febbraio 2019. L'articolo Nokia 9 potrebbe arrivare a febbraio 2019 proviene da TuttoAndroid.