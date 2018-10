New York | le vendite travolgono Royal Caribbean Cruises

A New York corre Xerox : Brilla Xerox , che passa di mano con un aumento del 4,99%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

New York : preme sull'acceleratore Nordstrom : Rialzo per il retailer del lusso statunitense , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,03%. Il trend di Nordstrom mostra un andamento in sintonia con quello del ...

New York : si muove a passi da gigante Abercrombie & Fitch : Prepotente rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che mostra una salita bruciante del 5,59% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Usa - allarme pacchi bomba a Obama - Clinton e Casa Bianca/ New York ultime notizie : evacuata sede Cnn Manhattan : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:11:00 GMT)

New York : spinge in avanti PVH : Rialzo per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,69%. La tendenza ad una ...

New York : in forte denaro Tiffany : Prepotente rialzo per la gioielleria americana , che mostra una salita bruciante del 2,73% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

Maratona di New York - una mostra evento al Flagship New Balance in Gae Aulenti : ... da venerdì 26 ottobre al Flagship Store New Balance in Piazza Gae Aulenti a Milano, gli appassionati potranno scoprire in modo approfondito tutto sulla Maratona più famosa del mondo: le storie più ...

“La notte non vuole venire” di Alessio Arena - storia della “sciantosa” che conquistò New York : Il nuovo romanzo di Alessio Arena “La notte non vuole venire” è la storia ispirata alla vita di Griselda Andreatini, per tutti Gilda Mignonette, la stella del canto napoletano incoronata dagli immigrati italiani in America come la regina di New York. Al centro della narrazione non è la vita della gloriosa cantante, ma la storia dell’invidia cocente che separa le due donne unite dallo stesso amore.Continua a leggere