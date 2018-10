New York Allarme bomba | evacuato il Time Warner Center

Pacchi esplosivi inviati a Obama e Clinton Evacuata sede Cnn a New York : I Pacchi sospetti inviati agli uffici dell'ex presidente Usa e dell'ex Segretario di Stato. Sono intercettati dal Secret Service. Evacuati anche gli uffici della Cnn a New York

New York : spinge in avanti PVH : Rialzo per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,69%. La tendenza ad una ...

New York : in forte denaro Tiffany : Prepotente rialzo per la gioielleria americana , che mostra una salita bruciante del 2,73% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

Maratona di New York - una mostra evento al Flagship New Balance in Gae Aulenti : ... da venerdì 26 ottobre al Flagship Store New Balance in Piazza Gae Aulenti a Milano, gli appassionati potranno scoprire in modo approfondito tutto sulla Maratona più famosa del mondo: le storie più ...

Questa notte sono stati trovati due pacchi esplosivi inviati alla casa di Bill e Hillary Clinton a New York e di Barack Obama a Washington : Nella notte tra martedì e mercoledì, i servizi segreti degli stati Uniti (il corpo che si occupa della sicurezza di presidenti ed ex presidenti) ha trovato due pacchi bomba inviati alle case di Bill e Hillary Clinton nello stato di The post Questa notte sono stati trovati due pacchi esplosivi inviati alla casa di Bill e Hillary Clinton a New York e di Barack Obama a Washington appeared first on Il Post.

“La notte non vuole venire” di Alessio Arena - storia della “sciantosa” che conquistò New York : Il nuovo romanzo di Alessio Arena “La notte non vuole venire” è la storia ispirata alla vita di Griselda Andreatini, per tutti Gilda Mignonette, la stella del canto napoletano incoronata dagli immigrati italiani in America come la regina di New York. Al centro della narrazione non è la vita della gloriosa cantante, ma la storia dell’invidia cocente che separa le due donne unite dallo stesso amore.Continua a leggere

New Balance – Presentata la collezione dedicata alla TCS New York City Marathon [GALLERY] : New Balance presenta la collezione dedicata alla 2018 TCS NEW York City Marathon. Prodotti esclusivi e una mostra a Milano per celebrare la maratona più famosa del mondo New Balance, leader nell’atletica mondiale, rivela l’esclusiva collezione New Balance 2018 TCS New York City Marathon. La collezione, che include a livello mondiale diversi capi, scarpe e accessori, è disponibile per l’Italia con tre prodotti tecnologici e performanti. La ...

Dopo 110 anni il Titanic torna a salpare : la crociera inaugurale andrà da Dubai a Southampton e infine a New York : La più tristemente nota nave da crociera ci riprova. Il Titanic torna in mare. Il progetto di costruire una replica della celebre nave passeggeri sprofondata nell’oceano Atlantico nel 1912 era stato inizialmente accantonato per ragioni finanziarie, ma ora è ufficiale: il Titanic II salperà per la prima crociera nel 2022, con partenza da Dubai e arrivo nel Regno Unito, a Southampton. Si tratta di un tour di due settimane che ...

New York - hanno votato 7mln di elettori : 3.33 Le elezioni di metà mandato per rinnovare il Congresso in America sono previste martedì 6 novembre ma grazie al voto anticipato si sono già recati ai seggi oltre sette milioni di elettori, secondo un'elaborazione fatta per il New York Times. Si tratta di un numero record che fa prevedere un'altissima affluenza alle urne, pari almeno al 48% delle midterm del 1966. Il primato fu raggiunto nel 1914 con il 51% dei votanti.

New York : acquisti a mani basse su Borgwarner : Brillante rialzo per Borgwarner , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,40%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza ...

New York : Eog Resources scende verso 107 - 9 dollari USA : Aggressivo ribasso per Eog Resources , che passa di mano in perdita del 5,75%. Lo scenario su base settimanale di Eog Resources rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&...

New York : al centro degli acquisti Scana : Grande giornata per Scana , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,05%. La tendenza ad una settimana di Scana è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

New York : amplia l'ascesa Lennar : Vigoroso rialzo per Lennar , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,15%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , ...