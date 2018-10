Nelle mani di Jules Benchetrit

Parma - la società torna Nelle mani degli imprenditori emiliani : ‘Nuovo Inizio’ rileva il 60% del club : La società ‘Nuovo Inizio’ ha rivelato di aver completato nella giornata di oggi il processo di ri-acquisizione della maggioranza di Parma Calcio 1913, di cui detiene attualmente il 60% Il controllo del Parma torna nelle mani degli imprenditori parmigiani che intendono innanzitutto garantire stabilità e certezze alla squadra, allo staff, ai collaboratori e ai tifosi. Nuovo Inizio, la società costituita dagli imprenditori ...

Per la Manovra il governo mette le mani Nelle tasche dei generali : A rimetterci sarà anche la Difesa. La legge di bilancio prevede infatti un taglio dei fondi destinati al dicastero del ministro Elisabetta Trenta, pari alle risorse necessarie a riformare i centri per ...

Allerta Meteo Calabria - allarme “Rosso” e “Arancione” per domani Martedì 23 Ottobre : attenzione alle piogge torrenziali Nelle zone joniche : allerta Meteo Calabria – Dopo i forti temporali della notte, è tornato a splendere il sole in mattinata su tutta la Calabria e il clima è anche decisamente mite, con temperature che sono un po’ ovunque superiori ai +20°C con picchi di +22°C. Eppure tra ieri sera e stamattina ha diluviato su tutto il territorio regionale, come molto raramente accade per estensione dei fenomeni, e con picchi di oltre 50mm nel basso tirreno reggino e ...

Manovra - Laura Castelli : il reddito di cittadinanza non finirà Nelle mani sbagliate : Italia 5 Stelle. Sarà lo Stato ad individuare chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Lo ha affermato l' on. Laura Castelli , sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, durante il suo intervento dal palco di 'Italia 5 Stelle'. Il cittadino non dovrà, quindi presentare alcuna domanda, il reddito di cittadinanza non dovrà essere richiesto. ...

Banche dati e risorse - il mercato del lavoro Nelle mani dei privati : Quasi tutto il lavoro viene fatto online. Uffici bene arredati, ambienti accoglienti, niente resse di pubblico. È il mondo delle agenzie di somministrazione, le strutture che, di fatto, suppliscono ai ...

Armi chimiche Nelle mani dei talebani : verità o finzione? - : Su tutti i siti afghani si dice che i "talebani" hanno avuto accesso alle Armi chimiche, che presumibilmente ha fornito la Russia o l'Iran. È stato riferito che la base militare nella provincia di ...

Maltempo - alluvione in Calabria : il presidente del Senato domani Nelle zone colpite : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati domani si recherà in Calabria come segno di vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Casellati visiterà le zone colpite dal Maltempo. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: il presidente del Senato domani nelle zone colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

"Il futuro del Brasile Nelle mani delle donne. Lula martire di una democrazia sequestrata" : Imparare dal Brasile. Dalla resistenza popolare messa in atto da una destra "trumpista" che vuole azzerare le conquiste sociali attuate da una sinistra che vede il suo leader più autorevole, l'ex presidente Lula, rinchiuso in carcere con una condanna a 12 anni dopo un processo-farsa. Imparare dallo straordinario movimento di donne che, sabato scorso, a riempito le piazze delle più importanti città del Brasile, per dire "No" ...

La prima pole position della storia in Thailandia finisce Nelle mani di Marc Marquez : La prima pole position della storia in Thailandia è finita nelle mani di Marc Marquez, che si era complicato la vita nel sabato di Buriram. Lo spagnolo della Honda era caduto nel finale del terzo ...

Theresa May balla Dancing Queen sul palco : «Brexit? Il futuro è Nelle nostre mani» Video : IL SUO DISCORSO È un discorso che rivendica i risultati ottenuti sul fronte dell'economia come della politica estera, ma che soprattutto moltiplica le promesse per il futuro, quello con cui Theresa ...

La riuscita della Conferenza sulla Libia Nelle mani di Putin : Vladimir Putin. Il buon esito della Conferenza sulla Libia che per l'Italia sta diventando sempre più di valenza strategica, anche in ambito europeo, passa da Mosca, dove il prossimo 8 ottobre si recherà in missione il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per incontrare il suo omologo russo Serghei Lavrov.L'annuncio della missione, arriva il giorno dopo la notizia di un accordo siglato da Russia e Libia per l'attuazione di ...

Manovra - Di Maio : “Domani Def alle Camere. Non arretriamo di un millimetro e se necessario spieghiamo Nelle piazze” : “La nota di aggiornamento al Def? La stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alle Camere. Lo abbiamo comunque approvato entro il 27 settembre. Per quanti anni i governi precedenti sforavano quella data? In quei casi non saliva lo spread? La crescita del Pil al 2% nel 2019 è alla nostra portata”. Lo annuncia ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che commenta anche l’ultimo audio diffuso ...

Doppio test per Xiaomi Mi 8 Explorer Edition - che se la cava bene Nelle mani di JerryRigEverything : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition finisce nelle mani di JerryRigEverything, che oltre al consueto durability test ci mostra parte del suo interno. L'articolo Doppio test per Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, che se la cava bene nelle mani di JerryRigEverything proviene da TuttoAndroid.

Candy passa Nelle mani della cinese Qindao Hayer : Anche Candy passa in mani straniere. Dopo Versace che è stata acquistata dal gruppo americano di abbigliamento Michael Kors , anche la società di elettrodomestici viene rilevata dal gruppo cinese ...