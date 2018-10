Nel Mar Nero il relitto intatto più antico del mondo

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i favoriti per la vittoria Nella classifica di gigante. Sarà ancora Marcel Hirscher contro tutti : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta per l’esordio ufficiale di Soelden e, come sempre, il programma prenderà il via con lo slalom gigante maschile e femminile sul ghiacciaio del Rettenbach. Sarà la prima occasione per gli atleti di cimentarsi nella prova più tecnica e affascinante del panorama del circo bianco. In totale saranno nove i giganti in programma in questa annata, ma il favorito per vincere la Coppa di specialità non ...

Grande Fratello Vip - scoppia lite furiosa Nella Casa. La marchesa senza freni : «M*** - c*** - li faccio schiattare» : Grande Fratello Vip , scoppia una lite furiosa nella Casa. Protagonista dell'accesa discussione è, ancora una volta, la marchesa d'Aragona . Daniela Del Secco, dopo le polemiche sulla veridicità del ...

Salvini a San Lorenzo dopo la morte di Desirée Mariottini - applausi e insulti. E lui non entra Nel palazzo occupato : «Torno con la ruspa» : Il ministro davanti allo stabile abbandonato dove è morta la 16enne di Cisterna di Latina. C’è chi gli urla «sciacallo», lui non visita l’edificio

Juve - la scelta di AgNelli per il dopo-Marotta : Come racconta Sky Sport , Andrea Agnelli ritiene che i manager attuali della Juventus - Paratici e non sono - siano ampiamente cresciuti. Da qui la volontà del presidente di sostituire Marotta solo con le figure già ...

Il più antico relitto di nave del mondo è stato scoperto Nel Mar Nero - ed è tutto intero : ... Jon Adams " uno dei membri del team " ha detto al The Washington Post "che questa scoperta cambierà la nostra comprensione della costruzione delle navi e dell'esplorazione marina nel mondo antico."

Eurozona : dati Pmi deboli - 'Nella Bce - indagine susciterà reazioni non piacevoli' - Ihs Markit - : "Crolla a un valore piuttosto basso la crescita economica dell'Eurozona, con il Pmi che fa presagire un fine anno piuttosto deludente. Il flash Pmi è indicativo di un rallentamento della crescita del ...

Volley femminile - Marco Bonitta : “Paola Egonu straordinaria Nella semifinale contro la Cina. Giocatrici così ti fanno vincere” : Nei giorni in Giappone che hanno avuto per protagoniste le ragazze italiane del Volley nei Mondiali 2018, i paragoni con la formazione allenata da Marco Bonitta nel 2002 si sono sprecati. Quella squadra, guidata da Elisa Togut (opposto) e dall’eccezionale Leo Lo Bianco in regia, seppe realizzare l’impresa di vincere una rassegna iridata, scrivendo una pagina di storia. La compagine di Davide Mazzanti c’è andata molto vicina, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere Nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

Biglietti per Marco Mengoni in tour Nel 2019 - al via la prevendita generale su TicketOne e TicketMaster : prezzi e settori disponibili : Marco Mengoni in tour nel 2019 toccherà alcuni dei principali palazzetti dello sport. Partirà il 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino per far tappa a Milano il 1° maggio per un concerto al Mediolanum Forum di Assago e poi a Roma, l'8 maggio, al Palalottomatica. Marco Mengoni sarà a Bari il 13 maggio e a Caserta il 16 per continuare verso Eboli il 18 e Firenze il 21 maggio. All'Arena di Verona arriverà il 24 maggio, prima degli ultimi due ...

Spazio : ossigeno Nell’acqua di Marte - potrebbe ospitare microrganismi : C’è ossigeno nell’acqua marziana secondo una ricerca del California Institute of Technology. In controtendenza rispetto agli orientamenti che ritenevano impossibile la presenza di forme di vita aerobiche su Marte a causa della povertà di ossigeno nell’atmosfera, i ricercatori del Caltech guidati da Vlada Stamenkovic, ritengono aumentate le probabilità che l’acqua marziana possa ospitare microrganismi con un metabolismo basato sull’ossigeno. Al ...

Nel daily di X Factor 12 il nuovo direttore creativo Simone Ferrari e le prove di Mara Maionchi con gli Under Uomini : Nella puntata di ieri del daily di X Factor 12 abbiamo visto i due giudici Manuel Agnelli e Fedez confrontarsi rispettivamente con le loro squadre. Manuel Agnelli, affiancato da Big Fish, ha passato del tempo in sala prove con le tre Under donne, Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis; Fedez, supportato dal produttore Fausto Cogliati, ha invece provato con i tre over in gara, ovvero Naomi Rivieccio, Renza Castelli e Matteo Costanzo. Per ...

I passi giusti per il lavoro - due giorni dedicati all'inserimento dei giovani Nel mondo del lavoro alla Mostra d'Oltremare. : Si svolgerà il 25 e 26 ottobre p.v. alla Mostra d'Oltremare una due giorni dedicata all'inserimento lavorativo dei giovani studenti in alternanza scuola-lavoro, dei giovani appartenenti alle categorie ...

Ritrovamento dei 25mila euro : Marco Viérin dal pm Aosta - L'esponente di Stella Alpina si è presentato spontaneamente In Procura - Nel ... : L'ex presidente del Consiglio Valle, Marco Viérin , si è presentato spontaneamente nel pomeriggio di oggi, martedì 23 ottobre, in Procura , per essere sentito dal pm Luca Ceccanti . Assieme a lui, l'...