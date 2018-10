Nel decreto fiscale c' è uno scudo sulle frodi La denuncia del Pd

Sigarette - la mazzata del governo contro i fumatori : Nel decreto fiscale aumentano le tasse : aumentano le tasse sulle Sigarette. Lo prevede la bozza della manovra, in possesso dell'Agi, approvata dal Cdm ma ancora suscettibile di modifica. In particolare, gli aumenti riguarderanno i sigari, ...

Mattarella firma il decreto fiscale : Nel testo finale Live condono fino a 100 mila euro : Nella versione definitiva saltano le norme contestate dal vicepremier Di Maio dopo il Consiglio dei ministri

Ponte Morandi - Cantone (Anac) : “Norme antimafia Nel decreto Genova per evitare problemi successivi” : “Pensare che esistano luoghi nel nostro Paese in cui la mafia è completamente estranea credo che sia un illusione che ormai nessuno coltiva davvero, le mafie e la cosiddetta ‘linea della palma’ si è molto alzata” così il presidente dell’Anac, autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, si è espresso oggi a Genova rimarcando le perplessità circa l’assenza di norme antimafia nel decreto Genova. Gli ambiti dei nuovi cantieri maggiormente a ...

PONTE MORANDI - DECRETO GENOVA VERSO IL RUSH FINALE/ Ultime notizie : scontro Toti-ToniNelli su ricostruzione : PONTE MORANDI, DECRETO GENOVA: VERSO il RUSH FINALE. L'esame del testo VERSO la Camera, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:01:00 GMT)

Terremoto - Morgoni boccia il Governo : «Nel decreto Genova il nulla» : Hanno piegato il Terremoto a ragioni di convenienza politica. Se si vuole dare voce alle autonomie locali questo è un passo indietro». Terzo punto le misure economiche. «Avevamo proposto tra le ...

Dl fisco - Conte : “Evitiamo equivoci. Nel decreto nessuna causa di non punibilità” : “A scanso di equivoci abbiamo anche valutato che tutto sommato poteva prestarsi a equivoci qualche causa di non punibilità, che avrebbe consentito di stimolare contribuenti ad aderire ma avrebbe dato un segnale di fraintendimento, quindi non ci sarà nessuna causa di non punibilità”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm che ha approvato di nuovo il decreto fiscale collegato alla manovra. L'articolo Dl ...

Tregua armata Nel governo "Chiederò una copia del decreto" : Abbiamo il diritto e dovere di andare d'accordo, io condizioni non ne pongo, visto che gli altri sono molto attenti giustamente come lo sono io". Dal Forum Coldiretti, Matteo Salvini torna a parlare dei recenti problemi nella maggioranza dopo le incomprensioni con Di Maio sul dl fiscale stemperando i toni e offrendo una Tregua 'armata', ma pur sempre Tregua, al M5S Segui su affaritaliani.it

Decreto Salvini - viaggio Nello Sprar di Palermo : “Qui l’accoglienza funziona - il ministro vuole creare emergenza”. Anci : “Legge assurda” : Il consorzio Sol.co, a Palermo, è attivo dal 1994 e si occupa di accoglienza ai migranti. In città è il capofila dei sistemi Sprar (Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), garantiti da centro Astalli, Cresm e cooperativa Badia Grande. Al momento ospita 17 persone, provenienti da Gambia, Senegal, Mali e Guinea. Sono tutti neo maggiorenni e sono inseriti in percorsi di inclusione: c’è chi frequenta il liceo linguistico, ...

Quella manina che ha aumentato i limiti sulla concentrazione di idrocarburi Nel decreto Genova : Quante manine ci sono in questo Governo? Oltre a Quella sabotatrice del Dl fiscale ce n'è forse stata un'altra che ha "inquinato" il contenuto del decreto Genova?Quel che appare chiaro è che il Governo del cambiamento non ha, per il momento, cambiato alcune brutte abitudini della politica italiana, come Quella di inserire, in modo subdolo, nei Decreti riguardanti una certa materia, altre norme che poco hanno a che fare con ...

Decreto fiscale - così la spaccatura Nel governo fa impennare lo spread più di Bruxelles : Le banche sono tornate nuovamente nella bufera per effetto del rialzo dello spread, ma a fare salire il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi non è tanto (o soltanto) la lettera di Bruxelles, in buona parte già scontata nei prezzi, quanto piuttosto la novità politica della giornata di ieri: il primo, vero, litigio tra le due forze al governo. E qui occorre fare un passo indietro per capire due cose. La prima è che lo ...

Decreto Fiscale - scontro Lega-M5s su condono/ Conte convoca Cdm - ToniNelli : “presto vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Economia : Salvini a 'La Stampa' - non facciamo traNelli - il decreto è quello : Roma, 19 ott 10:12 - , Agenzia Nova, - Fino alle Europee? Macché, noi governeremo insieme fino al 2023. Il giorno dopo lo strappo sul condono, Salvini assicura in una intervista... , Res,

Nel governo è scontro su decreto fiscale. Conte minaccia : 'Risolvete o lascio' : 'Adesso basta, adesso su questo problema bisogna trovare una soluzione'. Tra un bilaterale e l'altro coi leader Ue, impegnato a "spiegare" la manovra, a margine del consiglio europeo, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha così preso in mano la situazione, minacciando le sue dimissioni - secondo quanto riferiscono fonti governative di entrambi i partiti, M5s e Lega - se non ...