Nel daily di X Factor 2018 tutte le assegnazioni dei brani per il primo live

Nel daily di X Factor 12 il nuovo direttore creativo Simone Ferrari e le prove di Mara Maionchi con gli Under Uomini : Nella puntata di ieri del daily di X Factor 12 abbiamo visto i due giudici Manuel Agnelli e Fedez confrontarsi rispettivamente con le loro squadre. Manuel Agnelli, affiancato da Big Fish, ha passato del tempo in sala prove con le tre Under donne, Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis; Fedez, supportato dal produttore Fausto Cogliati, ha invece provato con i tre over in gara, ovvero Naomi Rivieccio, Renza Castelli e Matteo Costanzo. Per ...

Nel secondo daily di X Factor 12 le prove di Manuel AgNelli e Fedez con le Under Donne e gli Over : secondo appuntamento con il daily di X Factor 12 dopo il primo di venerdì scorso in cui i ragazzi hanno conosciuto i due conduttori Benji e Fede che li hanno accompagnati alla scoperta del loft, il luogo in cui vivranno fino alla loro permanenza nel programma. Nella puntata di stasera abbiamo visto Manuel Agnelli e Fedez rispettivamente con le Under Donne e con gli Over. Manuel Agnelli incontra le sue Under Donne (Martina Attili, Luna ...

Luca Avallone Nel cast de "Il Paradiso delle Signore Daily" : Ma i progetti non finiscono qui: Luca è stato, infatti, tra i protagonisti del cortometraggio L'Albero delle scarpe di Sebastian Maulucci e sarà presto a teatro con gli spettacoli Farfalle, di ...

Prosegue il successo lavorativo di Luca Avallone. Arriva Nel cast de “Il Paradiso delle Signore Daily” : L’inarrestabile Luca Avallone, Prosegue il suo grande successo con l’entrata nel cast della serie tv Rai “Il Paradiso delle Signore 3 – Daily” in cui interpreta l’ambizioso sognatore e musicista Paolo Bianchi, che cercherà in tutti i modi di far conciliare i suoi studi universitari con la smisurata passione per la musica e non solo… Tra i suoi ultimi lavori cinematografici lo ricordiamo nel film italofrancese Hannah di Andrea Pallaoro, ...

Il Paradiso delle Signore Daily svela il vero volto di Luca SpiNelli : Francesco MaccariNelli conquista il pubblico di Rai1 : La vera rivelazione de Il Paradiso delle Signore Daily sembra essere proprio Francesco Maccarinelli. Il giovane attore che sta prestando il volto al misterioso Luca Spinelli sta conquistando il pubblico di Rai1. Dalle sue lacrime alla liason con Adelaide, che proprio nella puntata di oggi ha ceduto alle avances del misterioso imprenditore, cosa nasconde in realtà Luca Spinelli? Chi segue Il Paradiso delle Signore in versione Daily sa bene che ...