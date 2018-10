Nel 2019 dopo la condanna della Raggi | Salvini pronto a prendersi Roma

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le favorite per la vittoria Nella classifica di gigante : Sabato scatta la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il classico appuntamento di Soelden darà il via alla stagione del gigante femminile, una specialità nella quale ci sarà una battaglia infinita tutto l’anno tra tantissime atlete. Sono numerose le sciatrici che puntano a conquistare la coppetta di gigante, che lo scorso anno finì nelle mani di Viktoria Rebensburg. La tedesca ha sicuramente l’obiettivo di centrare un bis ...

I gelati Kinder arrivano anche in Italia - Ferrero si lancia Nel mercato dal 2019 : Dopo il lancio avvenuto quest'anno su alcuni mercati europei, coronato da successo, la Ferrero infatti ha deciso di far debuttare anche in Italia la sua nuova linea di gelati a marchio Kinder. Il Kinder bueno Cone, lo Stick e il Sandwich sbarcheranno nel nostro Paese a partire dal prossimo anno.Continua a leggere

Statali - nuove assunzioni Nel 2019 : impronte digitali invece del badge per gli impiegati : Sottoposta a una costante cura dimagrante, la categoria dgli ' Statali ' tornerà a popolarsi di neoassunti nelle amministrazioni centrali: dopo anni di riduzioni del personale, dal 2019 infatti, ...

Nuove date di Ultimo Nel 2019 : i nuovi concerti nei palasport : Nuove date di Ultimo nel 2019 si aggiungo al tour di concerti nei palazzetti annunciato per il prossimo anno. A mesi dall'avvio della tournée live, il cantautore romano comunica l'aggiunta di nuovi eventi che si terranno rispettivamente ad aprile e a maggio. Tre le Nuove date della tournée 2019: Eboli, Bari e Napoli. Il 27 aprile, Ultimo sarà al Pala Sale di Eboli per poi spostarsi a Bari, per un concerto al Pala Florio, il 30 aprile. La ...

Miss Mamma Italiana 2019 a Offida - nove premiate Nella provincia : Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato , le iscrizioni sono gratuite, , possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. "Miss Mamma Italiana" sostiene "Arianne" ...

Uscita pensione anticipata quota 100 o precoci con Q41 anni di contributi : scelta Nel 2019 : pensione anticipata a quota 100 o Pensioni dei precoci con quota 41, quali sono i vantaggi dei lavoratori in Uscita? E' questa la domanda alla quale ha dato risposta la Fondazione Studi dei Consulenti di Lavoro tramite la sezione dedicata alle pensioni del quotidiano Repubblica, in merito al quesito posto da un contribuente che, nel 2019, rientri nei probabili requisiti di maturazione della quota 100 e, nello stesso tempo, possa concorrere ad ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Come funzionano le finestre trimestrali previste Nella Manovra 2019 : La RIFORMA delle PENSIONI basata su QUOTA 100, secondo quanto ipotizzato con la Manovra 2019, prevede che ci siano delle finestre trimestrali per accedere alla quiescenza(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:59:00 GMT)

LoNely Planet celebra il Piemonte : Regione numero 1 tra le mete turistiche 2019 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Alpi e Langhe sul tetto del mondo : il Piemonte meta del 2019 per LoNely Planet : Il Piemonte è la prima regione da visitare nel 2019, a livello globale, secondo le classifiche Best In Travel 2019 di Lonely Planet. Leggiamo sul sito: "L'angolo nord-occidentale dell'Italia " ex ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone punta ad una coppa di specialità. Ma il sogno Nel cassetto… : Nel fine settimana comincerà la coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si partirà come sempre con il gigante di Soelden, vero e proprio antipasto della stagione che verrà. Una pista, quella del Rettenbach, che porta dolcissimi ricordi a Federica Brignone. L’azzurra, infatti, ha conquistato proprio sul tracciato austriaco la sua prima vittoria in carriera nel 2015 e vuole ripetersi anche all’inizio di una stagione che può davvero ...

LoNely Planet - il Piemonte meta del 2019 - Sky TG24 - : L'Italia trionfa nella classifica dei "Best in travel" dedicata alle regioni. Tra i Paesi spicca lo Sri Lanka, mentre la città da visitare è Copenaghen

MotoGP - Andrea Dovizioso può puntare al Mondiale Nel 2019? Ducati mai così forte - la grande occasione per il forlivese : A Motegi (Giappone) il Mondiale di MotoGP è andato in archivio. Marc Marquez ha chiuso il discorso al primo match point e grazie ad una vittoria di grande autorevolezza e sostanza ha conquistato il settimo titolo iridato in carriera. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ...

LoNely Planet 2019 - la classifica annuale premia lo Sri Lanka come miglior paese da visitare : Per i viaggiatori indecisi in cerca di consigli per i loro piani, anche quest'anno la Lonely Planet propone una classifica delle migliori 10 destinazioni da raggiungere nel 2019. Se lo scorso anno a spuntarla tra i paesi era stato il Canada (Siviglia tra le città), questa volta lo scettro spetta allo Sri Lanka, un paese rinato dopo decenni di conflitti. Medaglia d'argento alla Germania, che mescola futuro e tradizione e ti permette di ...

Slipknot a Bologna Sonic Park Nel 2019 - unico concerto in Italia : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Gli Slipknot a Bologna per un unico concerto a giugno 2019 in occasione del Festival Bologna Sonic Park. L'annuncio dell'evento in programma in Italia arriva oggi: la data è quella del 27 giugno, la location è quella dell'Arena Parco Nord di Bologna. Nella stessa serata si esibiranno, insieme agli Slipknot, alcune band internazionali, tra i quali Amon Amarth, Testament, Trivium, Lacuna Coil, Eluveitie. Molti altri ospiti attesi al Bologna ...