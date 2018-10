“Nebbia a Tangeri” | la storia di un doppio amore proibito tra passato e presente sullo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Il vento e la nebbia sono due delle caratteristiche principali di Tangeri, la città marocchina che si affacciaStretto di Gibilterra, porta d’ingresso all’Africa, punto d’incontro tra Oriente e Occidente. Non poteva che chiamarsi, il nuovo romanzo di Cristina López Barrio, edito da DeAPlaneta (336 pagine, 16,50 euro) e finalista del Premio Planeta 2017. È ladi unche si snoda tra, a cui Tangeri e la suafanno da sfondo perfetto. Il contrasto tra la Tangeri degli anni ’50 e quella di oggi permette di differenziare le due storie d’che nel libro si incastrano l’una dentro l’altra: in una la protagonista, Flora Gascón, è alla ricerca di Paul, l’uomo misterioso che con un incontro le ha stravolto la vita e che ha molto in comune con il personaggio del libro che gli ha rubato, Paul Dingle. Tangeri ...